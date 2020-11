Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Aurélie Viaux, la déléguée régionale de la société d'investissement Sofimac Innovation a dévoilé vendredi 13 novembre lors du Grand débat organisé par Gomet', une partie du programme de déploiement du Fonds d'investissement régional dans la santé, le fonds First (FPCI First Santé 1) dont la gestion lui a été attribuée en 2019. « On travaille…