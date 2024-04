Aujourd’hui, les transitions, énergétique et digitale, des entreprises s’accélèrent, et nous sommes là pour vous accompagner dans ce changement. Un monde nouveau se dessine dont les mots d’ordre sont : adaptabilité et évolution.

Les CMA constituent un réseau de référence pour la formation professionnelle des artisans : professionnalisme, qualité (certification Qualiopi), innovation. Dans ce contexte, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Provence Alpes Côte d’Azur reste au plus près des artisans et de leurs collaborateurs, en vous offrant des dispositifs de formation en présentiel et en ligne.

Notre offre de formation a pour objectif d’apporter les moyens nécessaires pour faire évoluer non seulement les chefs d’entreprise mais aussi leurs salariés pour les faire monter en compétences. Ceci est le réel enjeu pour la performance de nos entreprises.

En favorisant la progression professionnelle, l’entreprise fidélise ses salariés et développe une attractivité notamment sur le plan de sa marque employeur, en terme de recrutement et de bien-être au travail. Elle confirme également son niveau d’expertise, auprès de sa clientèle et de ses prospects. Pour un salarié, se former permet de mettre à profit de nouveaux avantages et de gagner en autonomie dans son travail.

Vous êtes chef d’entreprise artisanale, salarié en reconversion ou en recherche d’emploi ? Vous avez un projet de création ou de reprise d’entreprise ? Vous voulez vous perfectionner ou rechercher une qualification professionnelle ?

Saisissez l’opportunité de la formation avec la CMA Provence Alpes Côte d’Azur :

– D’accéder à des formations modulaires, sur mesure, en distanciel, en présentiel ou en mixte, pour partie diplômantes ou certifiantes ;

– De suivre des formations adaptées à vos besoins spécifiques, « pratico-pratiques » directement lié à votre activité ;

– D’acquérir des outils et des méthodes, des compétences et des expériences professionnelles ;D’être accompagné par des équipes pédagogiques dotées d’une véritable expertise

Retrouvez nos formations adaptées à votre projet, à vos besoins et à votre rythme avec des parcours flexibles et individualisés :

– En présentiel, les formations se déroulent dans nos centres de formation continue à raison d’une demie-journée à 1 journée de formation par semaine, vous permettant d’allier plus facilement votre formation pratico-pratique à votre activité ;

– En distanciel, car vous ne pouvez pas vous déplacer, vous souhaitez vous former en toute autonomie, vous manquez de temps, et que vos disponibilités sont le soir ou le week-end, etc.

Formez-vous à votre rythme, selon vos disponibilités, depuis votre ordinateur ou téléphone sur la plateforme qui s’enrichit sans cesse de nouvelles formations en fonction des besoins et des demandes que nous recevons : www.e-formation.artisanat.f

Vous avez des questions, souhaitez en savoir plus ou vous souhaitez vous inscrire en formation ? Un conseiller répondra à toutes vos questions, et pourra vous accompagner dans votre projet de formation et dans le montage de votre dossier de prise en charge, alors n’attendez plus ! Toutes les coordonnées par département sont sur notre page : https://formation-continue.cmarpaca.fr/

