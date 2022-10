Le Forum des Réseaux a été conçu à l’initiative des DCF – les dirigeants commerciaux de France Marseille Provence – pour rassembler lors d’un événement annuel les différents métiers de l’entreprise et d’échanger en toute confiance leurs expertises.

Les dix associations organisatrices rassemblent toutes ces expertises de l’entreprise tant en interne qu’en conseil et services. Elles regroupent près de 2000 sociétés de toute taille de la région avec :

Adetem Aix Marseille, réseau des professionnels du marketing

AFTE, Association Française des trésoriers d’entreprise

ANDRH Provence, communauté des professionnels des ressources humaines

CIP Méditerranée, Club informatique Provence

CJD Marseille, Centre des jeunes dirigeants

CNA Paca, Conseil national des achats

DCF Marseille Provence, Dirigeants commerciaux de France

GARF Provence, Groupement des acteurs et responsables formation

JCE, Jeune chambre économique de Marseille,

SIMACS, Syndicat de coaching et supervision

Le Forum des réseaux permet de lever les frontières des métiers, de se rencontrer afin d’échanger, de partager les points forts mais aussi les problématiques de la vie de l’entreprise au cours d’une soirée de prestige autour d’un intervenant de référence. Le forum n’a pas de structure, n’a pas de statut, n’a pas de gestion lourde. Il avait été conçu pour être agile et utile, bénévole et coopératif.

Trois ateliers se dérouleront de 16 heures à 18 heures.

L’entreprise peut-elle être désirable sans transition écologique ?

Cette réflexion sera nourrie avec Ingrid Kandelman. Fondatrice de l’Onde Zéro, elle accompagne les organisations dans leur dialogue social et environnemental. L’atelier sera animé par Sandrine Galy et Anne-Laure Mallez.

Quels sont les ingrédients de la recette du bonheur au travail ?

Un menu du bonheur au travail… Vous allez créer cette recette avec Robert Zuili, psychologue clinicien diplômé, coach d’entreprise et auteur d’ouvrages sur ces différents domaines d’activité, dont Les Clés de nos émotions et Comprendre les émotions de nos enfants. L’atelier sera animé par Claire Lesaffre et Thomas Vedrine.

Quel management pour demain ?

Avec le concours de Théo Holtz, consultant, coach et chercheur en management. L’atelier sera animé par Nadia Grandclément et Olivier Cristol.

18 h 30 | Plénière et débat avec Jean-Michel Philippon, dirigeant d’entreprise durant une vingtaine d’années, a créé son cabinet de conseil et de coaching qui accompagne, depuis plus de dix ans, les acteurs, les équipes et les organisations vers un management sachant concilier performance et bien-être au travail. L’intégration des aspects psychologiques et émotionnels dans le monde de l’entreprise a fait de lui un « Entrepreneur génétiquement modifié ». Il est l’auteur de « Désengagement au travail : quand le baby-foot ne suffit plus ».

« La grande démission » on en parle beaucoup dans les médias. Explorons ses racines et mettons en valeur les atouts de l’entreprise pour y faire face lors de l’événement du Forum des réseaux de l’entreprise le 17 octobre affirme Georges Bermond, animateur du Forum.

Le 17 octobre de 16 heures à 22 heures au Village Club du Soleil 23 Rue François Simon, 13003 Marseille

Infos : Georges Bermond <georges.bermond@gmail.com>

