Cela fait 15 ans que François Bernardini est maire de la ville d’Istres. Depuis son élection en 2008, l’édile, ex-socialiste désormais divers centre, est fidèle au poste. Mais le 10 janvier, l’élu a annoncé se mettre en retrait de la vie politique pendant plusieurs semaines pour un souci de santé : « A partir du 1er février, je serai nécessairement en retrait pour subir une opération lourde et compliquée afin de retirer un obstacle intrus et malveillant empêchant l’écoulement normal du liquide digestif entre le foie et le pancréas. », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

L’ancien député européen de 69 ans devra rester hospitalisé 15 jours, suivis de plusieurs semaines de repos. Pour autant, il se veut rassurant : « Les affaires municipales seront bien menées (…) pilotées par Nicole Joulia, la première adjointe. »

Sollicitée par ses fonctions de vice-présidente déléguée à la culture au Conseil départemental, Nicole Joulia sera secondée par les adjoints Eric Casado, délégué à l’urbanisme et à la gestion du domaine public, et Alain Aragneau, délégué à la sécurité publique et civile, aux transports et aux associations patriotiques. François Bernardini compte également sur son directeur général des services d’Istres depuis 16 ans, Nicolas Davini, ingénieur par ailleurs, pour assurer et faire avancer les dossiers municipaux.

