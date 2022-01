Share on Facebook

Un jour sans fin. Alors que les séquelles de la dernière crise des poubelles sont encore visibles, surtout à Marseille avec la prolifération de tas d’ordures dans plusieurs arrondissements (5e, 6e, 10e…), un nouveau mouvement de contestation se prépare dans la Métropole Aix-Marseille Provence. Le syndicat majoritaire des agents métropolitains de la collecte, Force ouvrière (FO), vient en effet de déposer un préavis de grève (délai entre la décision de faire grève et la cessation du travail), valable à partir de ce lundi 17 janvier dans la soirée.

Le temps de travail, la rémunération les dimanches, et la santé des agents de la collecte sont toujours au cœur des revendications syndicales. À peine clôturé suite à une intervention de l’État, le conflit annoncé début janvier par le délégué FO Patrick Rué sur sa page Facebook menace une nouvelle fois, après un épisode en septembre et un autre en décembre, de paralyser la collecte des ordures ménagères dans la métropole.

Avant de stigmatiser à nouveau les agents à la veille d’un nouveau conflit, les Marseillais doivent savoir que pas un d’entre eux n’accepterait que sa santé ne soit méprisée et de travailler le dimanche pour cinq euros ! Patrick Rué, mardi 8 janvier sur Facebook

Rassemblement d’agents métropolitains de la collecte (Crédit : Patrick Rué, Facebook mardi 8 décembre)

À l’instar des autres syndicats, l’organisation majoritaire FO avait pourtant adhéré à la mi-décembre au protocole de sortie de grève formulé par la Métropole. Un document, que l’État n’a pas encore validé, mais qui offre aux agents de la collecte une décote de 15% par rapport à la durée légale du temps de travail, et des avantages sociaux, notamment une prime de 100 euros par dimanche et par jour férié travaillé. Mais FO estime que ces engagements ne sont pas tenus. « Depuis jeudi, les discussions ont repris, même si pour l’instant, on n’avance pas beaucoup », signale Patrick Rué à La Provence.

La Métropole va-t-elle engager des négociations anticipatives afin d’éviter une énième crise des poubelles ? Contacté par la rédaction, Yves Moraine, le vice-président métropolitain en charge du dossier lors du dernier conflit, affirme ne pas avoir rencontré le patron de FO concernant le préavis de grève.

