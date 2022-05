La présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence a tenu à réagir vendredi 20 mai en fin de journée après la composition du nouveau gouvernement dirigé la Première ministre Elisabeth Borne. « Le gouvernement d’Élisabeth Borne vient d’être dévoilé et je tiens à saluer l’ensemble des personnalités choisies par la Première ministre. Je veux notamment féliciter la nomination de mes amis politiques Sébastien Lecornu, ministre des Armées, Christophe Béchu, ministre chargé des Collectivités territoriales et la confirmation de Gérald Darmanin au poste de Ministre de l’Intérieur. J’entends également souligner l’arrivée de nombreuses femmes au sein de cette nouvelle équipe qui combine à la fois l’expérience et le renouvellement. »

Martine Vassal, qui se déplace à Arles ce samedi pour soutenir la candidature de Mariana Caillaud (liste majorité présidentielle), annonce qu’elle souhaite « rencontrer très prochainement les ministres impliqués dans les projets structurants de notre territoire pour continuer à mener à bien les grands chantiers que j’ai lancés et poursuivre la réforme métropolitaine que nous avons engagée. » Outre la réforme métropolitaine, Martine Vassal évoque le lourd dossier des transports : « Depuis plus de six ans, nous avons initié une transformation profonde de la mobilité. A l’image de la phase 1 du tramway Nord-Sud, des nouveaux parkings relais de Capitaine-Gèze, de la Rose, de Sainte-Marguerite et de la Fourragère ou encore de la mise en accessibilité de plusieurs stations du métro. Cette dynamique sans précédent va encore s’accélérer grâce aux grands chantiers que nous lançons, dans le cadre du plan Marseille en Grand.comme la phase 2 du tramway Nord-Sud, le tramway des Catalans, celui de la Belle de Mai ou la modernisation du métro.»

Le secrétaire d’Etat Alexis Kholer a annoncé les noms des nouveaux ministres (crédit : Elysée)

Il reste à trouver le bon interlocuteur sur ce dossier; le dossier transports étant l’un des grands absents, avec le logement et le tourisme, des 27 portefeuilles ministériels annoncés vendredi 20 mai depuis le perron de l’Elysée par le secrétaire général du Palais présidentiel, Alexis Kohler.

