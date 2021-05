Depuis mercredi, les musées, cinémas et centres culturels reprennent vie au rythme des pas des visiteurs et sous le joug des jauges autorisées. Le patrimoine de la Provence est à l’honneur et de nombreux lieux culturels rouvrent gratuitement pour l’occasion. Pour une escapade au vert, les jardins d’Albertas ouvrent leurs portes à l’occasion de leurs Journées des plantes. Aussi, « la voie sera libre » sur la Corniche et à l’Estaque dimanche 23 mai, à l’occasion du premier dimanche sans voitures. Go !

Elle a allumé le vif du passé

Katia Kameli, image extraite de Le Roman algérien. Crédit : Katia Kameli, ADAGP, Paris, 2021.

Le Fonds régional d’art contemporain (Frac) propose pour son week-end d’ouverture une exposition de Katia Kameli. Cette exposition est organisée dans le cadre de la Saison Africa 2020 et en partenariat avec les Rencontres d’Arles dans le cadre du Grand Arles Express.

L’artiste et réalisatrice franco-algérienne offre une écriture visuelle de l’histoire algérienne, mêlant les vues de l’Algérie et les vues de la France. Au moyen de films, de vidéos, de fac-similés de manuscrits, de sérigraphies et de collages numériques, elle continue de faire vivre la mémoire.

Jusqu’au 4 juillet, la visite de l’exposition se fait sur réservation. Plus de détails et réservations.

Frac – plateaux 1 & 2

20 Boulevard de Dunkerque

13002 Marseille

Des musées au cœur de la culture provençale

ZioNicco via Wikimédia.

Le Museon Arlaten, fermé depuis 11 ans pour cause de travaux de rénovation a rouvert ses portes au public. Ce musée se trouve au-dessus d’un forum romain classé à l’Unesco et est classé comme Monuments historiques. Il propose une ethnographie de la Provence à travers les vestiges romains.

Le musée est ouvert gratuitement à tous les visiteurs, comme le musée départemental Arles Antiques, construit sur la presqu’île où était situé l’ancien cirque romain et qui présente les collections archéologiques de la ville.

Museon Arlaten

29 Rue de la République

13200 Arles



Musée Arles Antique

Presqu’île du Cirque Romain

13200 Arles

La vie et l’œuvre de Vassily Kandinsky

Vassily Kandinsky, La Vie bariolée, 1907.

Le château des Baux-de-Provence offre à ses visiteurs une immersion dans l’œuvre du peintre russe Vassily Kandinsky jusqu’au 2 janvier 2022. Onze panneaux grands formats, issus de reproductions d’œuvres ou photographies documentaires sont proposées sous forme de parcours chronologique, qui permet d’appréhender les évolutions artistiques du peintre, tout en les reliant aux événements marquants de sa vie.

Cette exposition est proposée en écho à Vassily Kandinsky, l’odyssée de l’abstrait, une immersion numérique présentée aux Carrières de Lumière des Baux-de-Provence.

Plus de détails

Château des Baux-de-Provence

13520 Les Baux-de-Provence



Carrières de Lumière

Route de Maillane

13520 Les Baux-de-Provence

De l’Amérique du Sud à l’Europe de l’Est

Carlos Cuiz Diez (Crédit : Fondation Vasarely)

Le Centre Pompidou et la Fondation Vasarely collaborent une nouvelle fois pour l’exposition événement Sud-Est, amorcée en septembre 2021 à Aix-en-Provence. Confortablement installées à la Fondation Vasarely, les 24 oeuvres de 20 artistes sont dévoilées jusqu’au 12 septembre 2021. Direction Sud-Est à la Fondation Vasarely !

Fondation Vasarely

1 Avenue Marcel Pagnol

13090 Aix-en-Provence

Les collections permanentes des musées de Marseille ouvertes à tous

Musée d’Histoire de Marseille. Crédit : Jean-Pierre Dalbéra via Flickr.

Centre de la Vieille Charité

2 Rue de la Charité

13002 Marseille

Mémorial des déportations

1 Quai du Port

13002 Marseille

Musée d’Histoire de Marseille

2 Rue Henri Barbusse

13001 Marseille

Musée des Beaux-Arts et le Muséum d’histoire naturelle

Palais Longchamp

Boulevard Jardin Zoologique

13004 Marseille

Se laisser guider par l’odeur des fleurs aux jardins d’Albertas

Comme chaque année, les jardins d’Albertas ouvrent leurs portes à de nombreux exposants pour les Journées des plantes d’Albertas. Organisées du vendredi 21 au dimanche 23 mai, ces journées permettent aux visiteurs de rencontrer des pépiniéristes, spécialistes des plantes du climat méditérranéen, des professionnels du mobilier, de l’outillage, des objets de décoration du jardin… ou encore des conseillers en aménagements extérieurs. Plus de détails.

Jardins d’Albertas

D8N

13320 Bouc-Bel-Air

La Corniche et l’Estaque libérés des voitures dimanche

Quatre kilomètres du littoral seront libérés des voitures, réservés aux piétons et aux mobilités douces, dimanche 23 mai, à l’occasion du premier dimanche sans voitures. Pour cette journée baptisée « La voie est libre » sur la Corniche et à l’Estaque, la Ville de Marseille a mis en place des animations glisse, une initiation au roller ou encore une marche sportive collective, parmi les food trucks, restaurateurs et cafetiers. Plus de détails.

