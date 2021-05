J-2 avant « La voie est libre », première journée marseillaise sans voitures (hors Fête du vélo), avec quatre kilomètres sur la Corniche et à L’Estaque entièrement réservés aux piétons, vélos et autres mobilité douces.

A l’approche de l’événement, le programme se précise : diverses animations sportives, organisées par la Ville de Marseille, sont prévues tout au long de la journée. Le matin, de 10h à 12h, vous pourrez vous essayer soit à la marche sportive de Malmousque à David, et l’après-midi, à partir de 14h30, à l’initiation à la glisse sur la Corniche ou encore à une randonnée roller (programme et horaires détaillés ci-dessous). Le matériel prêté dans le cadre de ces activités (rollers, protections, etc.) sera désinfecté avant et après utilisation. Du gel hydroalcoolique et des masques seront également proposés aux promeneurs tout au long du parcours.

Enfin, c’est à l’occasion de cette journée du 23 mai que seront déployés pour la première fois les vélos électriques de l’entreprise Lime, qui a remporté l’appel d’offre de la Ville de Marseille, comme nous vous l’annoncions en exclusivité dans Gomet’.

Lors de la journée sans voitures organisée par le collectif Vélos en ville en 2015 (Crédit archives Gomet’)

La voie sera libre pour les food trucks, restaurateurs et cafetiers

Et pour ceux qui ne seraient pas tentés par le sport, ils pourront profiter des nombreux food-trucks sur leur chemin (glaces, spécialités bretonnes et mexicaines, burgers, bagels ou cuisine traditionnelle). Pour l’occasion, restaurateurs et cafetiers pourront étendre gratuitement leur terrasses sur l’espace public.

Afin de veiller au respect des consignes sanitaires, plusieurs agents de la Ville seront mobilisés tout le long de la Corniche et à L’Estaque plage. Mais la municipalité souhaite également faire appel aux Marseillais de plus vingt ans bénévoles pour accueillir et orienter les promeneurs. Les volontaires peuvent s’inscrire sur la plateforme mise en place par la Ville de Marseille.

Le programme des animations sportives pour « La voie est libre »



Marche sportive

De 10h00 à 12H00

Point de départ : Malmousque

Point d’arrivée : David, promenade Georges Pompidou, 13008 Marseille



Initiation glisse

Le matin de 10h à 12h et l’après-midi de 14h à 16h30

Point de départ : Mémorial des rapatriés d’Algérie, Corniche du Président John Fitzgerald Kennedy, 13007 Marseille



Randonnée roller

Le matin de 10h30 à 12h, l’après-midi de 14h30 à 16h

Point de départ et d’arrivée : David, promenade Georges Pompidou, 13008 Marseille

