Christine Juste participe à la 98° opération de nettoyage aux allées Gambetta Photo CA

On peut râler, regretter, déplorer… on peut aussi en moins d’une semaine débarrasser Marseille de 10 tonnes de déchets. Prenant à rebours la fable des Marseillais sales et négligents par essence, l’association « 1 déchet par jour », a organisé le Tarpin (1) Propre et a réussi son pari de fédérer autour de la question de la propreté et du bien-être une quinzaine de partenaires de Veolia à NRJ, de Promosac à Synchronicity.

Du 15 au 19 mai 2021, près d’une centaine d’initiatives ont été organisées : des ramassages, des animations et une « tarpin » bonne ambiance. Le projet Tarpin Propre a été imaginé suite au « World clean up day « de 2020. Lors de cette édition, les organisateurs ont pu constater la volonté des différents acteurs du territoire de s’impliquer dans l’amélioration pratique du cadre de vie.

Jeudi 20 mai au 20 allées Gambetta chez Synchronicity, les organisateurs pouvaient afficher un bilan conséquent : 3 100 personnes ont participé aux actions bénévoles, 10,6 tonnes de déchets ont été collectées dont 10 % de cartons ou canettes, 25 % de verre et beaucoup, beaucoup trop de mégots.

Bilan du Tarpin 2021 chez Synchronicity Photo CA

Les collectivités ont apporté leur soutien à cette initiative : ville de Marseille, territoire Marseille Provence et Métropole. Christine Juste a souligné la nécessité de « sensibiliser les citoyens à ce qui va se retrouver inéluctablement dans les espaces naturels ou dans la mer ». Hervé Pernot, directeur du développement de Veolia Environnement en Provence-Alpes-Côte d’Azur a insisté sur l’aspect humain de la mobilisation. L’entreprise a contribué à fournir du matériel, voire une déchetterie mobile pour les Calanques, mais le plus important à ses yeux est « l’aspect humain, la dynamique engagée, l’énergie » qui ont converti des équipes de salariés de Veolia ayant participé aux actions de terrain.

L’association « 1 déchet par jour », souhaite poursuivre et annonce qu’elle se lance pour la rentrée 2021 dans l’organisation des Assises de la propreté, un événement fédérant opérateurs, citoyens et acteurs publics autour des solutions du mieux vivre ensemble.

Lien utile :



Retrouvez l’actualité de l’environnement dans notre rubrique dédiée

(1) Tarpin est un mot qui vient de Marseille. Tarpin a fait son entrée au petit Robert en 2018: « _Tarpin_, adv., en marseillais signifie trop, en grande quantité, en grand nombre. ex: “Hier il y avait dégun en terrasse et aujourd’hui, il y a Tarpin de monde” ».