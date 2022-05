Le suspense est levé. Quatre jours après la nomination d’Elisabeth Borne à Matignon, la liste des nouveaux ministres du gouvernement Macron II vient d’être dévoilée par le secrétaire général de l’Elysée Alexis Kholer, ce vendredi 20 mai à 16h30 (voir la liste complète en bas d’article).

Ceux qui restent

Certains ministres du gouvernement sortant sont reconduits : c’est le cas du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin qui reste à son poste, mais aussi de Bruno Le Maire, au ministère de l’Economie, et d’Eric Dupont-Moretti à la Justice. Enfin, Franck Riester conserve également la tête du ministère chargé du Commerce extérieur.

D’autres ministres restent dans l’équipe mais changent de poste, comme Amélie de Montchalin : jusqu’alors à la Fonction Publique, elle écope du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Une fonction en lien avec celle de sa consoeur Agnès Pannier-Runacher, qui devient ministre de la Transition énergétique, après avoir avoir été chargée de l’Industrie. Olivier Véran, jusqu’alors ministre des Solidarités et de la Santé, rétrograde au rang de ministre délégué chargé des relations avec le Parlement.

L’ex-ministre des Outre-mers Sébastien Lecornu prend la succession de Florence Parly aux Armées. Le ministère de la Santé, lui revient à Brigitte Bourguignon, ex-ministre déléguée peu connue de l’Autonomie. Enfin, c’est Olivier Dussopt qui hérite de l’ancien ministère d’Elisabeth Borne et devient ministre du Travail. Il était auparavant ministre délégué chargé des comptes publics, fonction qui revient désormais à Gabriel Attal, ex porte-parole du gouvernement.

Les nouveaux venus au gouvernement

Certains n’étaient pas ministres mais des représentants de la première heure de la macronie, dont la fidélité a été récompensée par un portefeuille ministériel au sein de ce nouveau gouvernement. Ainsi, le député et patron de Renaissance (ex-LREM) Stanislas Guérini devient ministre de la Fonction Publique, à la place d’Amélie de Montchalin. Idem pour la députée Yaël Braun-Pivet, nommée ministre des Outre-mer.

Prise de guerre politique, le député et ex-chef de file des Républicains à l’Assemblée Nationale Damien Abad est nommé à la tête du ministère des Solidarités. Une nomination pressentie depuis son départ des Républicains ce 19 mai.

Le gouvernement Macron II ne se compose pas uniquement de politiciens. A l’Education nationale, c’est ainsi l’historien Pap NDiaye qui est nommé. La diplomate Catherine Colonna, nommée au ministère des affaires étrangères et de l’Europe à la place de Jean-Yves Le Drian, n’est pas une politicienne mais a en revanche longtemps évolué dans les sphères du pouvoir en tant qu’ambassadrice de France en Italie ou encore au Royaume-Uni. Elle a part ailleurs été ministre déléguée aux affaires européennes de 2005 à 2007 sous le gouvernement de Dominique de Villepin.

A noter également, Rima Abdul-Malak, conseillère culture d’Emmanuel Macron, qui succède à Roselyne Bachelot, ou encore la magistrate Isabelle Rome, nommée ministre déléguée à l’égalité femmes-hommes. Le nouveau gouvernement se réunira pour un premier conseil des ministres ce lundi 23 mai.

La liste complète du gouvernement Macron II :



– Bruno Le Maire – ministre de l’Economie, finance et souveraineté numérique et industrielle

– Gérald Darmanin – ministre de l’Intérieur

– Eric Dupont-Moretti – ministre de la Justice

– Catherine Colonna – ministre de l’Europe et des affaires étrangères

– Pap Ndiaye – ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse

– Sébastien Lecornu – ministre des Armées

– Brigitte Bourguignon – ministre de la santé

– Olivier Dussopt – ministre du Travail

– Damien Abad – ministre des Solidarités, de l’Autonomie et des personnes handicapées

– Marc Fesneau – ministre de l’Agriculture

– Stanislal Guérini – ministre de la Fonction Publique

– Yaël Braun-Pivet – ministre des Outre-Mer

– Agnès Pannier-Runacher – ministre de la Transition énergétique

– Amélie Oudéa-Castéra – ministre des sports et des Jeux olympiques

– Olivier Véran – ministre délégué chargé des relations avec le Parlement et de la vie démocratique.

– Gabriel Attal – ministre délégué chargé des comptes publics

– Franck Riester – ministre chargé du commerce extérieur

– Olivia Grégoire – porte-parole du gouvernement

– Clément Beaune – ministre délégué auprès de la première ministre chargé de l’Europe

– Rima Abdul-Malak – ministre de la culture

– Sylvie Retailleau – ministre de la recherche, de l’enseignement supérieur et de l’innovation

– Amélie de Montchalin – ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires

– Christophe Béchu – est nommé ministre délégué chargé des collectivités territoriales

– Isabelle Rome – ministre déléguée chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances

– Justine Benin – secrétaire d’Etat chargée de la mer, auprès de la première ministre

– Charlotte Caubel – secrétaire d’Etat chargée de l’enfance

– Chrysoula Zacharopoulou – secrétaire d’Etat chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, auprès de la ministre de l’Europe et des affaires étrangères.

