La crise sanitaire mondiale va laisser de nombreuses traces, en particulier dans la redistribution des rôles des cités à l’échelle internationale. Quelles conséquences pour Aix Marseille, hub euro-méditerranéen ? Provence Promotion, l’agence d’attractivité économique d’Aix Marseille, est en action pour convaincre les investisseurs que c’est ici que l’on va construire le monde de demain. L’argumentaire développé notamment auprès de la presse nationale et internationale lors d’un récente visite fait mouche, avec cinq arguments clés : relocalisation dans les métropoles régionales accéléré par la crise sanitaire, hyperconnectivité du territoire, attractivité et variété des filières, qualité de l’environnement et nouvelles pratiques et tendances de précurseurs.

Pour en parler nous recevons ce vendredi 23 avril de 14h à 15h Philippe Stefanini, le directeur général de Provence Promotion, et grand animateur de la politique métropolitaine d'attractivité économique. A ses côtés deux témoins viendront apporter leur regard de chef d'entreprises attirés par la Provence



Anaïs Pretot, co-fondatrice de LiveMentor. LiveMentor est le premier programme d’accompagnement à la création d’entreprise 100% en ligne. Acteur majeur de la révolution Edtech avec plus de 13 000 apprenants formés, principalement des TPE ou indépendants, LiveMentor vient de s’installer à Aix-en-Provence. La société cherchait un territoire qui soit bien connecté à Paris (moins de 4h en direct en TGV), avec une grande variété de styles de vie à proximité pour leurs employés (mer, campagne, nature, centre à taille humaine ou grande ville) et également un excellent bassin d’emplois avec des universités de qualité pour le recrutement. Aix-Marseille cochait toutes les cases.

Stanislas Verley est le fondateur de Twinlify qui propose une solution BtoB de modélisation prédictive simplifiée grâce au jumeau numérique. Face à la multiplicité des capteurs en entreprises et des informations émises, Twinlify conçoit un outil simplifié de visualisation des données IoT grâce au concept du jumeau numérique (digital twin). Son fondateur, basé initialement à Singapour, a choisi de revenir en France et a choisi la Provence pour développer son activité.

