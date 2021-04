Gomet’ Media, attaché à la qualité et la vitalité du débat, publie régulièrement des contributions de personnalités extérieures. C’est le cas aujourd’hui avec la tribune de Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) métropolitaine Aix-Marseille-Provence. Il présentera jeudi au palais de la Bourse à Marseille, son bilan après cinq ans de présidence, ainsi que son projet pour une nouvelle mandature.

Soyons fiers d’être Marseillais ! Fiers des 2 620 ans d’histoire de Marseille et de la Provence, un phare en Méditerranée et au-delà pour diffuser des savoir-faire qui font, aujourd’hui, encore le prestige de notre pays. Fiers de ce Marseille, hub des idées avec la philosophie à l’époque grecque, hub commercial avec l’essor des échanges maritimes au XVIIIe siècle … aujourd’hui hub numérique grâce à un réseau de câbles sous-marins de tout premier plan. Fiers de ce Marseille dont l’ADN rebelle synonyme d’Innovation, lui a permis de surmonter nombre de crises et se réinventer sans cesse.

Revendiquons cet héritage. Inspirons-nous de cette audace culturelle pour oser et offrir aux jeunes de ce temps un horizon ambitieux et la possibilité de s’épanouir et d’entreprendre ici. L’actuelle pandémie historique nous ouvre une nouvelle chance dans la compétition économique internationale si nous savons, à nouveau, conjuguer nos valeurs de solidarité avec nos talents d’innovation et la force de nos atouts. Si nous savons jouer collectif pour faire d’Aix-Marseille-Provence et de ses entreprises une chance pour la France et pour l’Europe. Encore faut-il accepter les évolutions culturelles qui traversent la société à tous les niveaux, prendre en compte les préoccupations sanitaires et environnementales, comme les contraintes financières des acteurs publics.

Encore faut-il entendre que la génération des Millenials diplômés ne veut pas subir mais choisir, qu’elle accorde au moins autant d’importance à son environnement de vie et de travail qu’à son job lui-même. Encore faut-il intégrer que sous l’effet des réglementations ou de la course à l’innovation, le devenir de l’entreprise est viscéralement lié aux perspectives du territoire et à son ancrage à celui-ci. Soyons fiers d’être métropolitains !

Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence, Président de l’Association des CCI métropolitaines de France, je suis convaincu de l’importance de l’échelon territorial pour créer de la valeur et relever nos niveaux de performance. Toutes les études montrent que les « territoires-métropoles » génèrent à eux seuls plus de la moitié du PIB français (51%), rassemblent 43% de l’emploi et déposent 70% des demandes de brevets, alors qu’ils ne concentrent « que » 39% de la population !

Les territoires métropolitains qui tirent au mieux leur épingle du jeu sont ceux qui savent construire localement un haut niveau de synergies, d’alliances, d’interactions. Un tissu collectif à l’ancrage fort, capable de booster l’innovation et les transferts technologiques. Cette dynamique doit pouvoir également s’appuyer sur une intervention incitatrice et facilitatrice à l’instar de « Territoires d’industrie ». Pour être encore plus efficace, ce type de dispositif doit être animé localement par un binôme élus-entrepreneurs, qui va construire le plan d’action et rédiger le protocole d’engagement. Avec l’effet positif de fédérer les acteurs et de mettre en lumière les ressources du territoire.