Mathieu Grapeloup, le candidat de la liste d’Yvon Berland soutenue par LREM dans les 4e et 4e arrondissements, multiplie les propositions pour les habitants des quartiers centraux de la ville. Cette fois c’est au parc Longchamp que Mathieu Grapeloup, bien connu pour sa page Facebook Marseille à la loupe (fermée depuis qu’il est candidat) envisage un nouvelle promenade. « Faire venir les eaux de la Durance à Marseille en 1849 fut une prouesse technique et le Palais Longchamp demeure aujourd’hui un magnifique hommage rendu à cet événement qui a marqué l’histoire de la Ville. Nous souhaitons aujourd’hui aller plus loin dans la valorisation de ce patrimoine en offrant une seconde vie à l’aqueduc qui relie la partie haute du parc au quartier des Chutes-Lavie » explique le candidat qui fait équipe avec la députée LREM de la circonscription Cathy Racon-Bouzon.

Crédit : Amélia Faure

Concernant cet aqueduc, il constate que « l’eau n’y coule plus depuis qu’il ne sert plus pour le service public et que les bassins du parc fonctionnent en boucle fermée.» D’où le projet d’une valorisation pour le loisir mais aussi pour mettre en avant la relation fondamentale entre la ville et l’eau.

Cette nouvelle promenade aérienne sera l’occasion de raconter l’histoire de l’arrivée des eaux de la Durance, Mathieu Grapeloup

« Comme imaginé dans un projet de la ville datant de 2006, projet depuis oublié, nous proposons de piétonniser l’édifice. Cette nouvelle promenade aérienne sera l’occasion de raconter l’histoire de l’arrivée des eaux de la Durance, tout en offrant une vue spectaculaire du parc et du paysage urbain. Ce parcours initiatique partira du Pavillon de l’hémicycle, qui est le point d’engouffrement de l’eau vers les bassins filtrants du palais. Et il aura son point d’arrivée face au Pavillon de partage des eaux des Chutes-Lavie. »

Crédit :Agathe Jarretou

De ce côté, « le parking sera conservé mais réaménagé pour le rendre plus accueillant et plus vert » pour les visiteurs et les riverains précise encore le candidat visuel à l’appui. Le coût du projet est estimé à environ un million d’euros hors de coût de renforcement de l’édifice s’il est nécessaire.

