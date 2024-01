A la tête du cabinet Infushétic, spécialisé en leadership éthique, Gwenola Bliek accompagne les dirigeants et les collaborateurs d’entreprise pour mobiliser l’ensemble des collaborateurs dans le projet à impact positif de la société. L’un des éléments essentiels sur lequel elle insiste est la manière d’être de la personne : selon ma posture de chacun, je vais être capable, ou non, d’embarquer les autres dans le projet à impact.

Gwenola Bliek intervient auprès de tous types d’organisations (société, administrations etc). Présente lors des premières Rencontres de la finance verte et solidaireorganisées par Gomet’ le 24 novembre dernier, elle s’est exprimée lors d’une keynote sur le thème : « le changement éthique : c’est possible, et nous pouvons tous le faire ! » Gwenola Bliek, également co-fondatrice d’Alumni for the planet s’est rendue ensuite sur le plateau média de l’événement pour être interrogée par Julie Rampal-Guiducci, journaliste à la rédaction de Gomet’.

