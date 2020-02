Après de multiples rumeurs sur une éventuelle vente, voire un démantèlement du groupe, Hopps a finalement trouvé les fonds pour poursuivre l’aventure. Comme annoncé par Gomet’ en décembre dernier, le propriétaire d’Adrexo et de Colis Privé confirme dans un communiqué du 19 février un nouveau tour de table de 30 millions d’euros.

Les investisseurs de cette seconde phase sont la Cepac (Caisse d’épargne CEPAC), le Crédit Agricole Côte d’Azur et Thémis Banque pour 6 millions d’euros chacun et GDP Vendôme qui réinjecte 10 millions d’euros. La Métropole Aix-Marseille Provence et la Région avancent également ensemble un montant de 1,5 millions d’euros. Avec les 30 millions réunis en septembre, cela monte l’opération globale à un montant de 60 millions d’euros. « Largement de quoi nous permettre de suivre notre développement pour au moins deux ans à venir », assure à Gomet’ le P-dg de Hopps, Frédéric Pons.

Hopps : les 22 000 emplois sont préservés

Le patron ne cache pas sa satisfaction d’avoir passé cette étape : « On va pouvoir souffler et se concentrer sur notre stratégie de développement », avance Frédéric Pons, le dirigeant du groupe Hopps. Il précise que le montant levé représente un apport supérieur de près d’un tiers aux besoins de financement et d’investissement du groupe à court et moyen terme. « On s’est basé sur un audit de cabinets extérieurs qui nous a conseillé d’aller plus loin que prévu », précise-t-il. Ainsi, le groupe assure la préservation de l’emploi de ses 22 000 salariés et prévoit même un retour à la rentabilité.

Un bénéfice de 22 millions attendu en 2021

Pour l’année écoulée, Hopps annonce un chiffre d’affaires de 540 millions d’euros avec 20 millions d’euros de pertes. La situation doit se redresser dès 2020 avec un un chiffre attendu de 600 millions et une réduction des pertes à 10 millions d’euros. Et l’année suivante, Hopps prévoit de gagner de l’argent avec un bénéfice de 22 millions d’euros pour 750 millions d’euros d’activité, soit une croissance de plus de 30 %. Cette dynamique doit essentiellement être tirée par la partie e-commerce du groupe. « En 2021, nous serons à 50/50 sur le e-commerce et le postal », estime Frédéric Pons. Actuellement, Adrexo représente environ 60 % de l’activité avec un chiffre d’affaires de 320 millions d’euros.

