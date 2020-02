Share on Facebook

Ce jeudi 19 février, le candidat de La République en marche Yvon Berland et l’écologiste Christophe Madrolle ont annoncé deux têtes de liste issues de l’alliance des deux partis pour les municipales à Marseille.

Sophie Goy, épouse de Christophe Madrolle, sera tête de liste de la majorité avec l’ancien président de l’IRD Jean-Paul Moatti dans le 5e secteur (mairie actuellement détenue par le LR Lionel Royer-Perreaut qui se représente) pour les municipales à Marseille. C’est ce qu’ont annoncé Yvon Berland et le désormais ex-candidat écologiste aux municipales, lors d’une conférence de presse, mercredi 19 février, à Marseille. Une annonce qui fait écho à la volonté du candidat En marche de « rassembler » des forces vives à ses côtés, puisque le mouvement de Christophe Madrolle « Les écologistes » vient de s’allier officiellement avec les « marcheurs ».

Rattraper le retard écologique de Marseille

Sophie Goy s’était engagée pendant la campagne des européennes de 2004, avant d’être conseillère municipale en 2008. Aujourd’hui porte-parole de la liste des écologistes sur Marseille, elle vient donc apporter son expertise au candidat Berland pour les municipales à Marseille, qui n’avait à l’origine pas fait du développement durable le coeur de sa campagne.

Un enjeu de taille, dans une ville considérée comme la plus polluée de France, et où le récent scandale de pollution de l’eau au chrome a fait l’effet d’une véritable bombe auprès de la population. Celle qui dirigera la liste LREM-écologiste dans les 9e et 10e arrondissements veut « aider la ville à passer le cap de la transition écologique (…). Marseille est en retard par rapport à d’autres villes qui ont su se saisir de l’urgence climatique comme Bordeaux » s’indigne Sophie Goy.

C’est sans grande surprise que Jean-Paul Moatti, ami de longue date d’Yvon Berland, rallie les rangs de ce dernier (il figurait dès le mois de juillet dans le comité de soutien). Pourtant, tout oppose les deux hommes sur le plan politique : « je suis à peu près sûr que jusqu’à la dernière présidentielle on n’a jamais voté pareil !», s’est esclaffé celui qui, jusqu’à peu, dirigeait l’IRD. « Cela ne nous a pas empêché de travailler main dans la main à la création de l’Université d’Aix-Marseille », a-t-il cependant nuancé. Mais ce lien qui unit les deux hommes n’est pas la seule raison de son engagement dans les municipales marseillaises : « J’ai fait partie des quinze experts qui ont rédigé pour le secrétaire général des Nations Unies un rapport sur les objectifs de développement durable.» Un travail qui l’a « catastrophé » , en observant le retard de Marseille sur la thématique du développement durable. Une situation que l’ancien directeur de l’IRD veut changer.

