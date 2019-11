L’annonce d’une conférence de presse organisée en dernière minute ce mardi 19 novembre à 17 heures dans le 2e arrondissement de Marseille portait la probabilité d’une annonce. En la matière, Saïd Ahamada, député LREM de Marseille et jusque-là candidat à l’investiture de son parti pour les élections municipales, n’a pas déçu : « je me porte candidat quoiqu’il arrive » déclare-t-il. « Aujourd’hui, on ne peut pas ne pas décider » insiste celui qui se voit le plus à même « d’incarner Marseille » dans son camp.

Pour décrire l’indécision qui gouverne le parti présidentiel à Marseille, embarqué dans une entreprise de rassemblement menée par le patron du groupe SOS Jean-Marc Borello, il emploie une métaphore bien connue des marseillais. Interrogé sur les délais de désignation d’un candidat LREM dans la cité phocéenne, il déclare avec une pointe d’humour : « je ne me l’explique pas. C’est la comme la station de métro capitaine Gèze ». Le report d’une décision au mois de décembre par Jean-Marc Borello aura manifestement été celui de trop pour le député LREM, qui dit que « l’élément déclencheur a été l’anniversaire des effondrements de la Rue d’Aubagne » (ndlr : le 5 novembre 2019).