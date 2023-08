Share on Facebook

Le 28 juillet dernier, la mairie d’Aix-en-Provence procédait en urgence à l’évacuation des immeubles 52/54 de la rue des Cordeliers en raison de fragilités structurelles dues à l’effondrement d’une des voûtes dans une cave. Afin de limiter les risques, les pompiers ont également évacué les numéros 50 à 60, ainsi que les immeubles en face de l’immeuble fragilisé, du 35 au 57.

Le 31 juillet, les services de la Ville étaient catégoriques et décidaient d’appliquer le principe de précaution : « pas question de prendre le moindre risque. Le bâtiment concerné est haut et la voie étroite, rendant les conséquences d’un effondrement d’autant plus lourdes » relaie un communiqué transmis par la Ville. vendredi 4 août, la situation revient peu à peu à la normale : seuls les immeubles 52/54 restent sous le joug d’un arrêté de « mise en sécurité procédure urgente.»

Les habitants et commerçants ont donc pu regagner leurs logements et commerces, à l’issue d’une nouvelle réunion qui s’est tenue ce vendredi 4 août entre les services techniques de la Ville et les élus. La Ville a décidé de suivre les préconisations de l’ingénieur à la Ville chargé des risques bâtimentaires en lien avec le SDIS 13. Au total, sur les 50 logements évacués, 34 ont pu être regagnés et 16 restent fermés.

La rue des Cordeliers le 1er août (crédit : Ville d’Aix-en-Provence)

Rue des Cordeliers : les immeubles consolidés

Pour renforcer la structure des bâtiments fragilisés et limiter les dégâts, l’entreprise de consolidation mandatée, Carnier-Laugier Rénovation, a posé plus de 70 étais, notamment sur la partie de la cave qui s’est effondrée côté place des Cardeurs.

Au vue de ces travaux, l’expert affirme dans son rapport : « Dans ce sens, l’ensemble des bâtiments de la rue des cordeliers hormis le bâtiment du 52-54, la place des cardeurs (y compris les voies périphériques de la place des cardeurs) sont hors danger d’occupation et de circulation (piétons et véhicules). »

La circulation rétablie

« Je me félicite de la rapidité et du sérieux de la procédure et des opérations, qui ont permis moins d’une semaine après, à la majorité des occupants de réintégrer leur logement en toute sécurité ». Sophie Joissains, maire d’Aix-en-Provence

La circulation est en outre rétablie pour les piétons et les voitures sur la totalité de la rue des Cordeliers. Dans un communiqué, la maire d’Aix Sophie Joissains se félicite « de la rapidité et du sérieux de la procédure et des opérations, qui ont permis moins d’une semaine après, à la majorité des occupants de réintégrer leur logement en toute sécurité ».

