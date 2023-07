Share on Facebook

« Encore une distinction pour Aix-en-Provence qui s’impose comme la ville la plus arborée en zone urbaine ! » s’est réjouit le maire d’Aix Sophie Joissains sur Linkedin, ce lundi 17 juillet (voir le post complet ci-dessous). En effet, celle que l’on surnomme déjà « la cité aux milles fontaines » se hisse à la première place du classement des villes intermédiaires (100 000 à 200 000 habitants) élaboré par l’entreprise Kermap spécialisée dans le traitement de l’image satellite et la production d’information géographique, sur sa plateforme « Nos villes vertes.» Pour parvenir à ce résultat, Kermap s’est fondée sur l’analyse d’images satellites grâce à l’intelligence artificielle.

Aix-en-Provence affiche ainsi 36% de couverture arborée en zone urbaine (43% avec la campagne), soit 132 m² par habitant. Dans le classement des villes intermédiaires, Aix-en-Provence est suivie de Nîmes qui affiche également 36% de couverture arborée en ville et Toulon (34% de surface arborée, 57m² par habitants).

Marseille en 3e position des grandes villes les plus arborées

Au rayon des grandes villes les plus arborées en zone urbaine selon Kermap, c’est Nice qui occupe la première place du podium avec 33% de surfaces vertes. Elle est suivie par Montpellier (32%) et Marseille (28%), respectivement à la 2e et 3e place du classement.

Kermap propose un autre classement fondé sur le nombre de kilomètres carrés par habitant. Si Nice occupe toujours la première place, Marseille y est cette fois reléguée au 6e rang, avec 43m² par habitant, derrière Toulouse, Montpellier, Nates ou encore Rennes.

