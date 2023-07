La Ville d’Aix-en-Provence est bien décidée à ne pas être en reste des projets culturels et cinématographiques développés dans le cadre de Marseille en grand. La maire d’Aix Sophie Joissains évoque ainsi lors du conseil municipal de ce vendredi 21 juillet la candidature de la municipalité auprès du ministère de la Culture pour l’implantation d’un pôle dédié aux industries créatives et culturelles (ICC) : « Lorsque j’étais adjointe, j’avais proposé la création d’un pôle numérique, mais le budget était déficitaire et la Ville ne pouvait pas se le permettre. Aujourd’hui, concernant l’implantation d’un pôle numérique, nous avons déposé un dossier d’industries créatives et culturelles auprès du ministère de la Culture.[…] Nous avons les meilleures chances d’obtenir cet ICC » affirme l’édile aixoise, qui recevait par ailleurs le 8 juillet dernier la ministre de la Culture Rima Abdul Malak.

Un pôle ICC dans les anciens locaux de la Sacem

Sophie Joissains précise en outre le soutien d’Aix-Marseille Université dans ce projet, qui devrait s’inscrire dans le cadre du plan national France 2030. Ce futur pôle devrait être situé dans les anciens locaux de la Sacem (Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique), rue Vendôme, que la Ville d’Aix a rachetés. De son côté, le service presse de la Ville indique que « ce projet a vocation à soutenir la création de contenus culturels et de technologies immersives en renforçant les compétences locales et en favorisant l’innovation et le développement durable. » En plus du pôle ICC, les locaux de la Sacem devrait aussi englober la « Méca » (Maison des écritures contemporaines d’Aix-en-Provence), lieu de résidence d’auteurs et artistes.

La ministre de la culture Rima Abdul Malak et la maire d’Aix Sophie Joissains le 8 juillet dernier (crédit : Aix ma ville)

La culture au cœur du conseil municipal aixois du 21 juillet

La culture a largement été au cœur des discussions du conseil municipal du 21 juillet. La réhabilitation du quartier du Faubourg a ainsi été abordée, avec le projet d’en faire notamment un « quartier créatif autour de l’art et la culture.» La société publique locale d’aménagement (SPLA) planche ainsi sur la création d’un parc urbain pour relier le parc Vendôme à l’école d’art. Au sujet de la réhabilitation de ce Faubourg, l’élu Aix en partage (gauche) Marc Pena s’insurge de l’implantation de Onepoint au sein de la maison Darius Milhaud : « Il n’est pas du tout dans la vocation de ce lieu d’accueillir le siège d’une entreprise. (…) Un lieu emblématique de la ville est entre les mains d’une société privée qui s’y comporte comme un propriétaire » dénonce l’élu. « Il est acté avec Onepoint qu’ils continuent à organiser des expositions et des événements de nature culturelle » tranche Sophie Joissains en réponse.

Autre sujet culturel, par ailleurs évoqué avec Rima Abdul Malak lors de sa venue à Aix, l’événement Cézanne 2025 qui mettra à l’honneur le peintre tout au long de l’année 2025. Lors du conseil municipal, les élus ont approuvé le financement par la Région Sud de ce projet à hauteur trois millions d’euros, sur un montant total de 11 millions d’euros, également financés par la Ville d’Aix (7,4 millions) et l’Etat (1,7 million). « Compte tenu de la dimension de cet événement, il pourrait être placé sous le haut patronage du Président de la République » précise un document transmis par la Ville (voir en document source).

La Ville met en place un périmètre de protection de l’artisanat de proximité

A côté de l’art, la Ville veut aussi protéger l’artisanat. A l’occasion du conseil municipal, les élus ont adopté une délibération visant à instaurer un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité. Sur ce futur périmètre, qui reste encore à affiner mais devrait comprendre notamment le quartier du Faubourg et le secteur gare SNCF, la Ville pourra ainsi user d’un droit de préemption. La Ville devra être informée en premier lieu de la cession d’un local commercial et sera prioritaire pour l’acheter, tout en ayant pour mission d’y installer une autre entreprise de son choix. « Ce droit de préemption n’est pas une solution miracle car on ne peut l’utiliser qu’en cas de changement de direction des baux. Mais nous ne voulons pas nous passer de cet outil » explique Sophie Joissains. Elle suggère la création d’une SPLA composée d’élus mais aussi de représentants de commerçants pour garantir l’objectivité dans les choix des commerces choisis.

La proposition a été accueillie positivement par les groupe d’opposition. « Il était temps, mais j’espère qu’il n’est pas trop tard » ironise Marc Pena. L’élue Anne-Laurence Petel (Aix au coeur, députée Renaissance) se réjouit également tout en soulignant la nécessité d’avoir une stratégie commerciale.

Document source : les principaux dossier du conseil municipal d’Aix du 21 juillet

