Share on Facebook

Share on Twitter

La visite du Pape François à Marseille est prévue du 22 au 23 septembre prochain, à l’occasion des Rencontres méditerranéennes. Le temps fort de sa visite sera sans conteste la grande messe célébrée devant quelque 60 000 personnes au stade Vélodrome le 23 septembre, à 16h45. En principe, pour se procurer une place, il fallait s’inscrire sur liste nominative jusqu’au 1er juillet au sein d’une paroisse à Marseille ou ailleurs. Il est également possible de s’inscrire sur liste d’attente.

A ce jour, le nombre de places restantes ne serait pas encore connu : « le tri de toutes, les pré-inscriptions n’est pas terminé, donc le nombre de places attribuées ou restantes n’est pas connu », indique à Gomet’ le service de communication du Diocèse de Marseille. De son côté, le média catholique en ligne Aleteia, qui « collabore avec le secrétariat de communication du Saint-Siège » (selon la description renseignée sur le site), assure dans un article daté du 28 juin que les 67 000 places du stade sont « quasiment toutes attribuées.»

Lien utile : Pape François à Marseille : le programme de sa visite se précise – Gomet’

Pape François : des places distribuées via la billetterie du Stade dès septembre

Pour ceux qui ne parviendraient pas à se procurer des places via les paroisses, pas d’inquiétude : des places devraient être distribuées gratuitement via la billetterie du stade Vélodrome par l’opérateur O.M Opérations, dans la première quinzaine de septembre, comme l’indique le site des Rencontres Méditerranéennes. Il est possible de s’inscrire à la newsletter pour être informé du lancement de la distribution des places.

En outre, comme nous l’écrivions en mai 2023, le Diocèse a émis l’hypothèse de « créer une extension du stade Vélodrome » afin de permettre au plus grand nombre de prendre part à l’événement. Cependant, « les modalités d’éventuelles extensions [ne sont] pas encore fixées car il y a des sujets de logistique, de sécurité et de budget qui doivent être approfondies » indique à Gomet’ le service de communication diocésain.

Liens utiles :



> Le site des Rencontres méditerranéennes 2023

> Le voyage du Pape François en France, à Marseille, prend de l’épaisseur

> Nos précédents articles sur la venue du Pape à Marseille