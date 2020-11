Lionel Royer-Perreaut prend la tête de la Soleam

Lionel Royer-Perreaut, maire LR des 9e et 10e arrondissements de Marseille, vice-président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, et président de l’Office public de l’habitat 13 Habitat a été élu le 4 novembre à la présidence de la Société publique locale d’équipement et d’aménagement de l’aire métropolitaine (Soleam).

Une énarque chez Biotech dental

Biotech Dental, présidé par Philippe Véran annonce la nomination de Jean-Baptiste Jaussaud au poste de vice-président stratégie et communication. Âgé de 34 ans, cet énarque et journaliste de formation, amoureux du patrimoine (il a créé le Musama, le musée du savon de Marseille, et vient de relancer sur le web la marque Le Méridional – devra aider l’entreprise « qui ambitionne de s’exporter aux Etats-Unis en 2021 ».

Patrick Maddalone prend la DRH du port de Marseille

Patrick Maddalone est depuis le 1er novembre le nouveau directeur des ressources humaines du Grand port maritime de Marseille (GPMM). Depuis mars 2020, il était directeur de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) Auvergne-Rhône Alpes à Lyon après avoir dirigé la Direccte Provence-Alpes-Côte d’Azur à Marseille durant plus de deux ans (2018-2020).

Un ancien cadre du Medef Sud au cabinet d’Elisabeth Moreno

Anthony Escurat, ex-responsable des affaires publiques et économiques du Medef Sud et directeur des études du think tank des territoires Nouveau Cap est depuis le mois d’août conseiller technique au cabinet de la ministre déléguée entre charge de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances, Elisabeth Moreno. Anthony Escurat est conseiller prospective et suivi de l’exécution des réformes dans le cabinet où il a retrouvé William Massari-Elman, croisé lors de la campagne En Marche d’Yvon Berland à Marseille. William Massari-Elman, directeur de cette campagne, et qui avait lui-même été candidat à la mairie des 2e et 3e arrondissements, est depuis le 21 août conseiller spécial de la ministre.

Retrouvez chaque semaine dans Le Digest Hebdo, la lettre des abonnés à Gomet’ Premium, la rubrique « Métropolitain(e)s » consacrée aux mouvements, organigrammes et bio-express des principaux acteurs du territoire.