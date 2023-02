L’annonce est tombée jeudi 22 février, lors d’une visite de presse. Le sidérurgiste ArcelorMittal s’apprête à remettre en marche l’un des deux hauts-fourneaux installés sur son site de Fos-sur-Mer. Début novembre, l’industriel basé au Luxembourg avait pris la décision de couper temporairement l’équipement. Notamment en raison de la hausse du coût de l’énergie, mais aussi en anticipation de la baisse de la demande d’acier. Cette fermeture s’accompagnait, à partir de début décembre, de mesures de chômage partiel pour adapter le temps de travail d’une partie du personnel, à hauteur d’un jour par semaine maximum.

Mais aujourd’hui, « on commence à y voir un peu plus clair », explique Bruno Ribo, directeur d’ArcelorMittal Méditerranée. Avant de préciser que le redémarrage du haut-fourneau est prévu pour « début avril ». ArcelorMittal est aujourd’hui le deuxième sidérurgiste mondial. Près de 2500 salariés et 1500 personnes engagées par des sous-traitants, travaillent au sein de l’usine de Fos – deuxième site français d’ArcelorMittal. L’unité locale de 1600 ha présente une capacité de production de quatre millions de tonnes d’acier par an. Et prépare un vaste chantier de décarbonation pour diminuer de 35% ses émissions à horizon 2030.

Liens utiles :



> Nos derniers articles sur ArcelorMittal