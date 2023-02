Lors de notre dernier rendez-vous café vélo sur « Les mobilités actives pour faciliter l’inclusion sociale et professionnelle », organisé le 7 février, nous avons reçu Emmanuelle Marguet, animatrice du projet Cités éducatives Marseille Littoral (15e et 16e arrondissements). Elle représente 12 écoles en REP+, quatre écoles hors Éducation Prioritaire et deux collèges. Emmanuel Marguet nous a partagés un diagnostic territorial de l’apprentissage du vélo et du savoir rouler sur le territoire nord, qui englobe les quartiers prioritaires de la ville : la Castellane, la Bricade, Plan d’Aou et Saint Antoine.

Un manque d’infrastructures cyclables à Marseille et sa région

La mobilité inclusive, c’est « redonner de l’autonomie à chacun par tous types de transports », définit Emmanuelle Marguet. Sur son territoire d’étude, différents freins à la mobilité douce ont été analysés dans le diagnostic territorial. Le manque d’aménagements revient en premier sur la table. Présent lors du café vélo, Stéphane Coppey, administrateur FNE13 délégué à la mobilité, estime que les collectivités ont leur part de responsabilité : « nous n’avons pas de soutien des élus de secteurs », déplore-t-il.

Bruno Guiraud, représentant de l’association Les Vélos des Étangs sur la commune de Miramas, partage le même avis. Pour ce cycliste convaincu, le manque d’infrastructure sécurisée participe à la recrudescence d’accidents des deux roues. « Il y a eu une augmentation de 30% de morts de cyclistes en 2022 », alerte le militant. Le diagnostic territorial révèle en effet « un sentiment général de méfiance et de peur ». Une perception qui tend à « restreindre la mobilité et l’usage des espaces par les familles ».

Un conflit de générations autour de la pratique du vélo ?

Or, si les parents eux-mêmes ne sont pas rassurés sur la route, ils ne partageront pas cette envie à leurs enfants… Olivier Domenach, président de l’Adava Pays d’Aix, souligne de fait : « un problème d’image du vélo chez les jeunes ». Pour lui, c’est même un conflit de générations : les plus âgés, ayant connu l’essor de l’automobile, ne transmettent pas la pratique du vélo aux plus jeunes. « Donc le vélo paraît ringard », abonde-t-il. L’enjeu est désormais d’insuffler une « culture vélo ». Fabien Benito, directeur régional de Wimoov, remarque que le vélo est « encore vu comme un outil récréatif et pas comme un outil de déplacement ».

Eleve du vélo-école de l’Avada Pays d’Aix (Crédit : DR)

Un manque de matériel pour les jeunes

Emmanuelle Marguet note également un manque de matériel disponible dans les écoles ou les centres sociaux. L’USEP 13, la Fédération sportive scolaire omnisports de la Ligue de l’enseignement des Bouches-du-Rhône, a néanmoins fourni 24 nouveaux vélos aux écoles et centres sociaux de ce territoire. Quelques zones sécurisées, pistes de pratique, sont temporairement aménagées pour favoriser l’apprentissage aux plus petits. L’animatrice pointe néanmoins un « manque de professionnels » pour accompagner cet apprentissage.

Des motifs d’espoir pour l’avenir du vélo

Un constat qui n’est pas partagé par Robin Allory, animateur régional de la FUB (Fédération française des usagers de la bicyclette) pour le dispositif Génération vélo destiné à soutenir le déploiement du Savoir Rouler à Vélo (SRAV) pour une enveloppe de 21 millions d’euros. Son objectif est de permettre aux enfants de 6 à 11 ans d’apprendre à se déplacer à vélo en autonomie et en sécurité avant leur entrée en classe de 6e. « Nous avons des intervenants qualifiés et une belle dynamique sur le territoire. Il y a eu un effet d’emballement depuis la création des dispositifs pour encourager la pratique du vélo », rassure Robin Allory.

À noter que le Meet-up Mobilité organisé par la Maison de l’Emploi de Marseille se tiendra lors de la deuxième édition des Rencontres du vélo et des mobilités douces le 25 mai 2023. Au programme : table-ronde et ateliers pratiques – davantage d’infos sont à venir.

[Document source] Le diagnostic territorial de la Cité éducative

> Plus de détails sur la deuxième édition des Rencontres

> S’inscrire à l’événement

> Toutes les actualités Mobilités sur Gomet’