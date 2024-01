Share on Facebook

Dans un communiqué daté du 29 janvier 2024, transmis à 10h, la préfecture des Bouches-du-Rhône fait état d’un trafic extrêmement perturbé dans le département, comme annoncé dans nos différentes dépêches. Voici les derniers détails sur la situation en cours sur les routes, et sur ce qui est prévu pour le reste de la journée.

Autoroutes A50 et A51 coupées dans les deux sens.

La principale information de la matinée concerne l’A50 actuellement coupée dans les deux sens. La préfecture considère l’autoroute qui relie Marseille à Aubagne « à l’arrêt total ». L’A51 est elle aussi coupée dans les deux sens «au niveau de la jonction avec la RN296 (au nord de la route de la Galice)». Par conséquent, vous pouvez circuler entre Aix-en-Provence et Marseille, mais pour se rendre plus au Nord, dans le sens Marseille-Aix, il faut emprunter l’A8 puis le réseau secondaire : «les véhicules sont renvoyés sur l’A8 direction Nice», indique le communiqué de la préfecture.

Dans le sens Alpes-Marseille, «une déviation obligatoire est mise en place de la RN296 (en direction d’Aix) vers la RD7N (Saint-Cannat)».

Opérations escargots et autres points chauds

La situation reste très compliquée à Marseille car dans la ville «les autoroutes A7 et A55 font l’objet d’opérations escargot ce matin». Dans le centre-ville de Marseille, «le secteur de la Préfecture sera engorgé dans la matinée». Dans le reste du département, Gardanne et Fos-sur-Mer sont également touchés : «Au rond-point de la Fossette à Fos-sur-Mer, un barrage filtrant a été mis en place et sature le trafic.»

A Gardanne, «l’échangeur Gardanne N°32 sur l’A8 est fermé», ce qui entraîne des perturbations autour d’Aix-en-Provence dès le péage de La Barque.

Accès aux gares TGV compliqués

Pour compléter le panorama des difficultés de circulation dans le département, la préfecture indique également que « des rassemblements statiques sont également prévus au niveau des gares TGV d’Aix-en-Provence et de Marseille Saint-Charles et devraient en compliquer les accès ».

