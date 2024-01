A 14h30, en raison des manifestations en cours ce lundi 29 janvier dans le département, le réseau routier sur les secteurs d’Aix-en-Provence et de Marseille reste congestionné selon le dernier point de la préfecture. « Cependant, le trafic est désormais fluide sur l’A 50 et l’A55. L’A 50 a été libérée. Sur l’A55, l’opération escargot en cours depuis ce matin s’est terminée » affirme la préfecture qui détaille les conséquences sur le trafic :

Les mesures de déviation arrêtées hier soir mises en place tôt ce matin pour garantir la sécurité sont maintenues. Les axes sont toujours saturés en début d’après-midi sur l’ensemble du réseau autoroutier desservant les entrées de Marseille, il est conseillé de privilégier l’A7 pour entrer sur Marseille. En centre-ville, le cortège est arrivé dans le secteur préfecture. À ce titre, pour raison de sécurité, interruption de la ligne de tramway T3 entre les stations Castellane et Cours Saint-Louis dans les deux sens de circulation. Il est conseillé aux usagers de privilégier le métro (ligne 1/2 station Castellane et ligne 2 à Noailles ).

Les taxis toute la nuit au péage de La Barque

Sur l’autoroute A8, le barrage filtrant au niveau du péage de « La Barque » organisé par les taxis se poursuit en fin d’après-midi et génère des kilomètres de bouchons dans le sens Nice vers Aix-en-Provence. Il est conseillé de sortir à Pourrières. Le barrage devrait se poursuivre dans la soirée, voire toute la nuit jusqu’à demain selon un chauffeur de taxi interrogé par France Bleu Provence à 18h.



Des rassemblements statiques pourraient avoir lieu au niveau des gares TGV d’Aix- en-Provence et de Marseille Saint-Charles.

Le Pays d’Aix particulièrement impacté

Pour rappel, voici les blocages annoncés dès samedi et qui se prolongent :



Ici ce sont les agriculteurs, avec une centaine de tracteurs présents, qui sont à l’origine des blocages sur l’A51 à hauteur de la sortie Jas de Bouffas. L’autoroute A51 est bloquée dans les deux sens au niveau de la jonction avec l’autoroute A8. Une déviation obligatoire est mise en place de la RN296 (en direction d’Aix) vers la RD7N (Saint-Cannat).

L’A51 est aussi fermée dans le sens Marseille – Gap au niveau de la bretelle vers l’A8 : tous les véhicules sont renvoyés sur l’A8 direction Nice.

Les bretelles d’entrée sur la RN296 à « La chevalière » et au niveau de la RD7N sont fermées également.

– Les bretelles d’entrées et sorties au niveau de « Jas-de-Bouffan » sur la route de la Galice sont fermées également.



Dans le sens nord-sud :

Pour se rendre à Aix-Centre depuis Venelles, les automobilistes devront sortir à l’échangeur n°12 des platanes,

Ceux en provenance de Venelles et se dirigeant vers le sud d’Aix-en-Provence seront déviés vers la RD7N en direction de Saint-Cannat. Pour rejoindre le sud d’Aix-en-Provence, il leur faudra ensuite suivre Eguilles et rester sur la RD543 jusqu’à la zone des Milles.



Dans le sens sud nord :

– Pour les automobilistes venant de l’A8, de Coudoux vers Gap, la sortie sera obligatoire à l’échangeur Aix-Ouest, puis ils emprunteront la route de la Galice et l’avenue De Lattre de Tassigny.

Pour ceux venant de l’A8 de Nice vers Gap, la bretelle A8 / A51 est fermée. La sortie est obligatoire à l’échangeur n°31 puis il faut contourner le centre d’Aix-en- Provence.

Enfin pour les automobilistes venant de l’A51 direction Aix-en-Provence Ouest, il faut privilégier la sortie n°5 via la D9 puis suivre Eguilles et Saint-Cannat.

Nouvelles opérations mardi 30

Le centre-ville de Marseille a été bouclé autour de la préfecture a été bouclé une grande partie de la journée (Crédit JYD/Gomet’)

Il est fortement conseillé d’éviter les secteurs mentionnés plus haut, de différer tout déplacement non indispensable, et de privilégier si possible les transports en commun, ou le télétravail, si possible. Les opérations des taxis devraient se poursuivent demain mardi 30 ciblant en particulier les locaux des caisse primaires d’assurance maladie dans les différentes communes du territoire.