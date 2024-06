A quelques semaines de l’ouverture des JO 2024, dont les épreuves de voiles se déroulent dans la rade de Marseille, le hackathon Wind+ tombe à pic ! Organisé par la Faculté d’économie et de gestion d’Aix-Marseille Université pour ses dernière années de master en Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises (MIAGE), sur deux journées, le 20 et 21 juin, le défi, consistait à réaliser un modèle de prédiction de la direction et de la force du vent. La soixantaine d’étudiants a donc planché plusieurs mois à partir d’une base de données de 16 stations météo fournies par des acteurs variés comme Météo France, Mobilis et Winds UP.

Pour construire leurs algorithmes et leurs tableaux de bord, à l’aide de deep et machine learning basée sur l’IA, la jeune génération a été accompagnée par les enseignants du MIAGE mais aussi par des experts reconnus du territoire à l’instar de Thomas Bekkers, spécialiste de la donnée (Liflab) et Olivier Guillaume, habitué de l’IA et des serveurs la deeptech (Aioliv) sans compter Franck Araujo, le directeur de l’Accélérateur M, accompagnateur hors-pair des pépites en phase de décollage.

Thomas Bekkers à la tête du Liflab présente les résultats de Wind+ le hackathon organisé avec les étudiants du master MIAGE d’Aix-Marseille Université (Crédit Gomet’)

« Ce hackathon est un défi à innovation ouverte dont la finalité est d’exploiter le potentiel de l’intelligence artificielle pour prédire le plus finement possible les conditions de vent dans la rade de Marseille dans la perspective des JO 2024 », explique Thomas Bekkers. « Les étudiants travaillaient sur de la donnée historique de 2021, 2022 et 2023 et donc l’objectif était de prédire le 31 décembre 2023 et ils sont jugés sur l’ensemble de leur solution : définir la problématique, un modèle économique, présenter sa solution technique et surtout être capable de présenter les résultats en termes d’application d’IA », ajoute-t-il.

Un projet professionnalisant

Le hackathon final a réuni 60 étudiants de MIAGE répartis en 11 équipes sur les deux jours dans deux lieux emblématiques, la Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille (Cisam) et dans la Faculté d’économie et de gestion Aix-Marseille Université. Tout au long du parcours, les participants ont été accompagnés par des professionnels, le jeudi pour la partie technique, et le vendredi, du côté de la préparation du pitch pour une présentation orale l’après-midi « assez stressante. »

Le jury était de Wind+, labellisé SAE pour Synergies AMU Entreprises, composé de professionnels ainsi que du météorologue de l’équipe de voile française, David Lanier. Ce dernier trouve les solutions proposées très intéressantes par leurs précisions mais elles méritent d’être complétées par plus de stations météorologiques.

L’équipe gagnante du Hakathon Wind+ avec les étudiants du master MIAGE d’Aix-Marseille Université (Crédit Gomet’).

« Nous proposons un master double compétence, informatique et gestion », précise Jean Caussanel, responsable alternance et relations entreprises du master MIAGE. « L’idée de ce projet, c’est de vraiment plonger les étudiants dans la vie industrielle. Avec l’alternance, ils ont déjà un pied dans le monde de l’entreprise. Le projet peut leur apporter des débouchés supplémentaires. C’est un exercice scolaire mais très concret », ajoute l’enseignant et chercheur en informatique.

« Aujourd’hui, c’était notre tout dernier jour de cours et on finit par cette fameuse présentation donc c’est un peu l’accomplissement de l’année et du projet puisque c’est face à des vrais professionnels, ça change de simplement présenter à des professeurs » observe Matthieu Lebrun, l’un des étudiants participants qui suit l’option Ingénierie des données et décision (I2D). « En master 2, nous avons une spécialisation, nous savons tous coder, mais par exemple, je suis en I2D donc plutôt du côté de l’analyse de la data et les autres en ISIE (Ingénierie des Systèmes d’Information étendus, NDLR) c’est plus le côté développement, comme programmer une application. On se complète entre les deux filières. » Une promotion bien dans le vent de l’actualité… et des dernières technologies.

Jean Caussanel, directeur du département Management de l’INnovation et du Digital (MIND) à la faculté d’économie et de gestion d’AMU intervient lors de la séquence finale de Wind+ (Crédit Gomet’)

