En 2022, quatre députés de la Nupes (Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale) ont été élus dans les Bouches-du-Rhône. L’un est issu des rangs du Parti Communiste Français (PCF), Pierre Dharréville, dans la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône (Martigues, Istres). Les trois autres appartiennent à La France Insoumise et ont été élus dans les 3e, 5e et la 7e circonscriptions du département. Il s’agit respectivement de Manuel Bompard, d’Hendrik Davi et de Sébastien Delogu. Après deux ans d’un mandat déjà terminé, quel est le bilan de chacun de ces députés ? Aperçu de leurs actions parlementaires.

Pierre Dharréville : un député très actif au Parlement

Le député communiste Pierre Dharréville a été un député très actif. En seulement deux ans, il a réalisé pas moins de 262 interventions orales, soit en séance publique, soit en commission. Il a également été signataire de pas moins de 21 propositions de loi. Il a également signé ou co-signé deux rapports. D’abord un rapport d’information co-signé avec l’ensemble des membres de la commission des affaires sociales, en conclusion des travaux du Printemps social de l’évaluation. Il a également publié un rapport lié à une proposition de loi qu’il a émise sur le sujet de la constitutionnalisation de la sécurité sociale.

Au parlement, Pierre Dharréville appartenait au groupe “Gauche Démocrate et Républicaine”, composé presque exclusivement de députés communistes.

Manuel Bompard : une présence moins remarquée mais un travail de fond pour lutter contre l’inflation

Le député LFI qui occupe des fonctions importantes à l’échelon national de La France Insoumise, en tant que coordinateur du parti s’est un peu moins fait remarquer dans l’hémicycle que son collègue de Martigues. De son côté, on ne comptabilise que 89 interventions en séance et en commission, soit presque trois fois moins que son collègue communiste.

Manuel Bompard a toutefois signé un rapport « visant à lutter contre l’inflation par l’encadrement des marges des industries agroalimentaires, du raffinage et de la grande distribution et établissant un prix d’achat plancher des matières premières agricoles» en novembre 2023. Il a également porté deux propositions de loi sur cette thématique.

Hendrik Davi : une présence remarquée sur des enjeux spécifiques

Le député insoumis Hendrik Davi comptabilise 98 interventions sur les deux années de la législature. Il est particulièrement intervenu en commission, sur des thématiques liées à l’environnement, l’énergie, les questions d’éducation et la culture. Il a également rédigé deux rapports : le premier sur “Les espèces exotiques envahissantes“, déposé en décembre 2022, et le second sur l’évaluation de l’accès à l’enseignement supérieur. Le second rapport a été co-rédigé avec Thomas Cazenave, ministre délégué aux comptes publics (de la majorité Renaissance).

Hendrik Davi a siégé à l’Assemblée Nationale au sein du groupe La France Insoumise. Il a été écarté de la liste des candidats Nouveau Front populaire par les instances de LFI pour les élections législatives 2024 mais il maintient sa candidature en dehors de la coalition.

Sébastien Delogu : un député adepte des coups d’éclat

Le député Sébastien Delogu, élu dans la 7e circonscription de Marseille (quartiers nord de Marseille), compte une activité parlementaire assez pauvre avec seulement 41 interventions. C’est six fois moins que son collègue Pierre Dharréville. A son actif, outre deux propositions de loi signées avec l’ensemble de son groupe parlementaire (La France Insoumise), il est à l’intiative d’une résolution pour créer une commission d’enquête parlementaire concernant le plan Marseille en grand, déployé par le gouvernement et le chef de l’Etat.

Cette proposition de résolution est très critique. Elle propose entre autres de « mettre en lumière les défaillances de gouvernance », ou encore de « les graves manquements en matière de suivi et de devoir d’information envers les citoyennes et les citoyens.»

Adepte des coups d’éclat, le député Delogu a également brandi un drapeau palestinien dans l’hémicycle, en mai 2024, ce qui lui a valu quinze jours d’exclusion temporaire de l’Assemblée Nationale.

