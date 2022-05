Jeudi 19 mai, la fondation culturelle ArtExplora présentait la maquette réduite de son catamaran ArtExplorer sur le quai d’honneur du Vieux-Port. Le premier bateau-musée au monde, imaginé par l’architecte naval Axel de Beaufort. Un projet soutenu par la ville de Marseille et une diversité de partenaires engagés dans une vision commune : partager la culture avec le plus grand nombre. La maquette était exposée en accès libre jusqu’au 29 mai prochain.

Frédéric Jousset aux côtés des élus de la Ville de Marseille. (Crédit : MS/Gomet’)

Au fil des années, ArtExplorer réalisera différents parcours dans plusieurs régions du monde. Toutes les itinérances porteront la même conviction : donner la parole à des communautés, des territoires, des publics et des artistes. « Nous espérons vivement que chaque étape du ArtExplorer soit une chance de promouvoir la paix et le dialogue entre les cultures » explique Frédéric Jousset, fondateur d’ArtExplora.

Le parcours débutera à Marseille à l’automne 2023, première étape d’un voyage de deux ans autour de la Méditerranée. Il sillonnera ensuite l’ensemble du bassin méditerranéen à travers une quinzaine de pays du Maghreb jusqu’au Moyen-Orient. Dans chacun d’eux, Art Explorer fera étape reliant des ports de différentes tailles, aux démographies et contextes sociaux différents.

Un projet architectural innovant à destination de l’international

ArtExplorer sera un catamaran à voile long de 46 mètres, soit le plus grand catamaran au monde. Il pourra ainsi accueillir jusqu’à 2000 personnes à bord chaque jour, ce qui « constitue un projet architectural et naval sans commune mesure » selon Axel de Beaufort. De son côté, l’espace d’exposition a été pensé par l’agence d’architectes Wilmotte et sera conçu comme une extension modulable du bateau à quai, en cohérence avec son esprit futuriste mais aussi avec l’identité des villes qui l’accueilleront.

Maquette réduite du catamaran ArtExplorer exposée à Marseille (Crédit : MS/Gomet’)

Afin de répondre aux exigences environnementales et de réduire son impact carbone, le catamaran sera équipé de panneaux solaires et le village éphémère composé de conteneurs recyclés, permettant d’accueillir le public et servant de stockage à l’exposition pendant les transports par voies ferrées ou maritimes. Pour les intérieurs des espaces, un bois issu de forêts certifiées sera utilisé tandis que les ateliers de production des expositions seront neutres en carbone. La ventilation des espaces se fera par convection naturelle. Par ailleurs, chaque étape fera l’objet d’une étude pour mettre en place les meilleures pratiques et maîtriser l’impact environnemental.

Une nouvelle forme d’engagement des publics pour réduire la fracture culturelle

Avec 60% de la population mondiale qui vit à moins de 60 kilomètres d’un littoral, le projet souhaite inviter des publics de tous horizons à participer à chaque étape à travers des programmes pluridisciplinaires. L’objectif est de lutter contre les barrières économiques, sociales et géographiques pour permettre au plus grand nombre d’accéder aux arts et à la culture. L’expérience sera ainsi en accès libre et gratuite.

Espace d’exposition modulable à quai (Crédit : ArtExplora)

À bord, les publics prendront part à des expériences immersives et sonores avec des chefs-d’oeuvre issus du Musée du Louvre et d’autres musées du bassin méditerranéen. Dans chaque pays, le dispositif déploiera à quai des espaces de convivialité pour créer un lieu d’échange avec une capacité de 10 000 visiteurs par jour. Un commissaire local développera une programmation riche de performances, concerts, conférences et ateliers sur des thématiques en lien avec le contexte local, les artistes du pays et la Méditerranée. Et afin de « faciliter les échanges et rencontres dans un dialogue permanent avec les acteurs du milieu artistique, muséal, scientifique et associatif de la région », le bateau accueillera à bord des artistes en résidence qui collaboreront avec des scientifiques, chercheurs, penseurs ou commissaires de la région.

Rendez-vous à Marseille pour le départ d’ArtExplorer en 2023 !

Liens utiles :



> Pour en savoir plus sur le projet ArtExplorer

> Pour découvrir notre rubrique Innovation