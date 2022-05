Mardi 24 mai, le déploiement du dispositif “Rapprochement université entreprise” (Rue) dans le département des Bouches-du-Rhône a été officiellement annoncé, à l’occasion d’un évènement organisé à la Cisam, la Cité de l’innovation et des savoirs d’Aix Marseille. Lancé dans les Alpes-Maritimes en 2015, étendu dans le Var en 2019 et plus récemment dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, ce dispositif porté par l’association Recherche et Avenir (REA) poursuit sa régionalisation. Il a pour objectif le rapprochement des entreprises et laboratoires de recherche publics sur le territoire.

Soutenu par 31 acteurs régionaux, sept de ses partenaires ont vanté tour à tour ses mérites, aussi bien du point de vue des structures de recherche publique que celui des entreprises. C’est dans cette dynamique qu’Aix Marseille Université, acteur majeur du territoire, a décidé de signer une convention de partenariat pour affirmer son soutien au dispositif Rue. Cet accord vient souligner la synergie régionale qui s’opère pour la valorisation de la recherche auprès des entreprises. « Nous revendiquons la volonté d’Amu d’être impactante », déclare fièrement Éric Berton, le président de l’université. Il souligne l’intérêt d’un tel dispositif pour l’université, qui favoriserait son rayonnement national et international ainsi que l’insertion de ses doctorants.

Partenaires régionaux du dispositif RUE présents le 24 mai, au Cisam. (Crédit : Marie Scagni)

Un outil d’aide aux entreprises permettant le développement économique du territoire

Nombre d’entreprises connaissent encore trop peu l’expertise disponible dans les laboratoires et les partenariats réalisables avec la recherche publique. Fort de ce constat, le dispositif RUE approche ces entreprises, principalement des TPE et des PME, en leur proposant un accompagnement gratuit pour les aider à tisser des liens avec des laboratoires, universités, écoles, plateformes technologiques, etc.

Stéphanie Godier, directrice générale de Recherche et Avenir évoque « des partenariats gagnants-gagnants », rendus possibles par le dispositif. « L’objectif est d’accompagner des entreprises qui n’ont pas l’habitude de travailler avec des laboratoires et de leur montrer les avantages de ces collaborations », précise-t-elle. Ces partenariats sont en effet bénéfiques pour les entreprises en permettant une plus grande compétitivité de ces dernières et donc, leur développement économique qui bénéficie à tout le territoire.

Les résultats du dispositif sur les départements où il est déjà déployé sont sans appel : fin 2021, il avait permis de diagnostiquer les besoins de 359 entreprises, 308 ont été mises en relations avec des structures de recherches et 251 collaborations partenariales sont nées grâce à cet accompagnement. L’association REA dispose à ce titre du renouvellement renouvèlement de sa labélisation Cellule de diffusion technologique par le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.

Lien utile :

L’actualité d’Aix Marseille Université à retrouver dans les archives de Gomet’