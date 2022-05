La douzième circonscription des Bouches-du-Rhône correspond aux cantons de Châteauneuf-Côte-Bleue (qui englobe les communes de Châteauneuf-les-Martigues, Carry-le-Rouet, Ensuès-La-Redonne, Gignac-la-Nerthe, Le Rove et Sausset-les-Pins), de Marignane et Vitrolles. Depuis 2017, c’est le Républicain Eric Diard qui la représente à l’Assemblée nationale. Ce dernier est candidat à sa propre succession sous l’étiquette LR dans le cadre des prochaines élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin prochains.

Crédit : JRG / Gomet’

Pas de candidat sur la liste « Ensemble » dans la 12e circonscription

Eric Diard aura face à lui le leader du Rassemblement national dans les Bouches-du-Rhône Franck Allisio, qui brigue également un mandat de député dans cette circonscription. Du côté de la Nouvelle union populaire et sociale (Nupes), c’est l’Insoumise Isabelle Chauvin qui est investie. Elle est par ailleurs conseillère municipale d’opposition à Vitrolles. Dans la course à la 12e circonscription, concourront enfin François Roche (Lutte Ouvrière), ouvrier dans l’aéronautique, et Céline Durand (Parti animaliste). Quant à la liste Ensemble, qui regroupe Renaissance (ex-LREM), Horizons, ou encore le Modem, elle ne propose aucun candidat dans cette circonscription. Des sources internes au parti sous-entendent un accord entre le bloc présidentiel et le député sortant. Une hypothèse niée en bloc par le patron des LR, Christian Jacob, lors de sa venue à Marseille. Contacté par Gomet’, le service communication de la liste Ensemble ! n’a pas donné suite à nos sollicitations. Pour le responsable Renaissance des Bouches-du-Rhône, Bertrand Mas-Fraissinet (candidat dans la 9e circonscription), ce choix s’expliquerait en effet par « la volonté de ne pas diviser l’électorat LR d’Eric Diard face au risque de l’extrême-droite », analyse-t-il, tout en précisant « ne pas avoir été impliqué dans ce choix, qui s’est fait au niveau de la commission nationale d’investiture. »

Crédit : ministère de l’Intérieur

Le RN en tête lors de l’élection présidentielle

Franck Allisio (crédit : DR)

Si cette absence de candidat LREM est une bonne nouvelle pour le député sortant, une autre l’est moins : la prévalence du Rassemblement national dans les communes de la circonscription lors du scrutin présidentiel. Marine Le Pen y a effectué certains de ses plus beaux scores, comme à Marignane, où elle est arrivée en tête du second tour avec 64,4% des voix. Pas étonnant, donc, que le RN y envoie au front son plus fidèle soldat buccorhodanien, bien qu’il soit par ailleurs conseiller municipal à Marseille et conseiller régional.

Crédit : JRG / Gomet’

Les résultats dans la circonscription lors des législatives de 2017

Cette montée du RN montre un revirement de l’opinion politique dans la commune : en effet, lors des législatives de 2017, le parti de Marine Le Pen avait été écarté dès le premier tour, à 21,86%, derrière les Républicains (24,65%) et LREM (23,67%). Au second tour, l’écart entre les deux candidats en ballotage était marqué avec 62% des suffrages pour Eric Diard contre 37,87% pour la candidate LREM Camille Bal.

