Ce dimanche 30 mai 2021 démarre le dispositif « Destination Mucem », projet de mobilité et de médiation culturelle à destination des publics éloignés du centre-ville, premier prix européen Art Explora – Académie des beaux-arts.

« Près de 28% des habitants de Marseille résident dans un quartier prioritaire, précise les organisateurs. Ce dispositif s’adresse à des publics habitant dans des quartiers éloignés du centre-ville, aux limites Nord, Est et Sud de Marseille, qui vont être par ce biais invités à s’approprier les espaces, les expositions et la programmation artistique du musée. » C’est pour favoriser la venue de ces publics jusqu’aux oeuvres que le Mucem a monté ce projet de transport et visite gratuits, tous les dimanches selon des itinéraires tournants, à raison de deux trajets aller/retour.

Pour mener à bien « Destination Mucem », le musée a choisi un bus de collection parmi ceux restaurés par l’association Les Amis du Rail et des Transports de Marseille (ARTM) : « Une façon de développer également une sensibilisation des participants à la notion de patrimoine et de conservation, mais un bus de collection à moteur électrique est à l’étude pour 2022, afin de réduire l’impact carbone de la circulation hebdomadaire de ce bus », signale le service communication du Mucem.

Destination Mucem : une équipe de médiation, composée de guides-conférenciers

Le trajet inaugural de ce Berliet de 1978 n° 831 se fera donc ce dimanche matin au départ de l’arrêt Les Alvergnes, dans le 13e arrondissement, en direction de l’esplanade J4, avec à son bord une quarantaine de personnes et une équipe de médiation, composée de guides-conférenciers, présente pour échanger et attiser la curiosité de ces nouveaux visiteurs. Puis, l’itinéraire changera chaque dimanche afin d’assurer l’égalité entre tous les quartiers excentrés (voir informations pratiques ci-dessous).



« Destination Mucem » a été primé en décembre dernier par la fondation Art Explora et l’Académie des beaux-arts de l’Institut de France, lors de la première édition de ce nouveau prix européen, devant les projets également soutenus du musée national Thyssen-Bornemisza de Madrid et la National Gallery de Londres. L’initiative est soutenue par plusieurs partenaires dont le groupe d’économie sociale et solidaire La Varappe basé à Aubagne.

Informations pratiques :



« Destination Mucem » gratuit tous les dimanches de l’année à Marseille (pas de circulation en août)

Port du masque obligatoire dès 11 ans pendant toute la durée et gel hydroalcoolique appliqué en entrant dans le bus.

Renseignements par téléphone au 04.84.35.13.13 ou par mail à reservation@mucem.org

Informations sur mucem.org



> Horaires

1er passage : Aller départ à 9h30 – arrivée au Mucem à 10h30 / Retour départ à 15h du Mucem

2e passage : Aller départ à 11h – arrivée au Mucem à 12h / Retour départ à 16h45 du Mucem



> Itinéraires

1er dimanche du mois : itinéraire Nord Est (13e et 14e arrondissements)

Même trajet sur les deux passages

Nom des arrêts : Les Alvergnes / Les Lilas / Bertrandon / Moretti Gibbes / Place des Etats Unis / La Major-Esplanade J4



2ème dimanche du mois : itinéraire Est (10e, 11e, 12e arrondissements)

1er passage 9h30

Nom des arrêts : St Thys / La Granière (piscine) / Solitude Escourtines / HLM la Rouguière / Lombard Parette / La Major-Esplanade J4

2ème passage 11h15

Nom des arrêts : HLM la Rouguière / Lombard Parette / La Major-Esplanade J4



3ème dimanche du mois : itinéraire Sud (9e et 10e arrondissements)

Même trajet sur les deux passages

Nom des arrêts : CC Sormiou / Barquière Martheline / Le Corbusier / La Sauvagère / Château St Loup / La Major-Esplanade J4



4ème dimanche du mois : itinéraire Nord (15e et 16e arrondissements)

1er passage 9h30

Nom des arrêts : Le Castellas / Vallon d’Ol Bourrely / Cité la Viste / Saint-Exupéry / Les Abattoirs (devant l’auto-école) / La Major-Esplanade J4

2ème passage 11h

Nom des arrêts : La Castellane / Thollon / Cité la Viste / Saint-Exupéry / Les Abattoirs (devant l’auto-école) / La Major-Esplanade J4