Pourquoi patienter pour faire la fête ? Ce soir, commandez la baby-sitter, Gomet’ vous suggère une idée à l’heure de l’apéritif et revivez votre jeunesse musicale.

Direction Marseille et le concept-store Aglaé & Sidonie qui vous invite d’ailleurs à chanter. Non pas des airs de Verdi mais des chansons des chansons françaises des années 60-70, entre autres, en partenariat avec l’Institut national des archives (INA) Méditerranée. Au programme de cet afterwork musical : tout démarre à 19h par la projection d’un documentaire de l’émission Discorama, animée par Denise Glaser de 1959 à 1975 sur la 1ère chaîne de l’Ortf, puis, une fois les chansons remises en mémoire, place au karaoké ! Ou faire revivre Sheila, Claude François, Sacha Distel, Barbara et bien d’autres stars, à deux pas de l’opéra de Marseille.

Le seul concept-store en partenariat avec les structures culturelles comme l’INA ou La Marelle (©DR)

Dans cette boutique de bois garnie, on peut s’y restaurer tout au long de la journée, découvrir une carte de bières artisanales et de producteurs de vins locaux mais aussi y faire ses emplettes à la boutique. Maroquinerie, vaisselle, bijoux, stylos… : tel un cabinet de curiosités, tout est sélectionné avec goût et originalité par les deux acolytes : France Irrmann et Soisik Voinchet-Zulli. Parmi les artistes locaux présents actuellement : Marie-Laure Tognetti et ses luminaires, les arbres à bijoux, boites et plumiers de Berdëd, ou encore les posters encadrés d’Oaï of Life qui a signé également les produits signés de l’enseigne (torchon, cabas et tablier et carnets).