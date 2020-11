Face aux conséquences économiques, les Français ne sont pas tous égaux, ni par les secteurs professionnels, ni par l’âge. Les étudiants et jeunes qui sortent sur le marché de l’emploi depuis bientôt un an se heurtent à la vague épidémique et sont confrontés aux hésitations des entreprises pour embaucher.

Les acteurs publics, à commencer par le gouvernement, se mobilisent depuis le printemps dernier. Et les mesures et dispositifs se sont accumulés depuis. « Pour aider les jeunes arrivant sur le marché du travail, le Gouvernement a construit dans le cadre de France Relance un plan de 6,7 milliards d’euros soit un triplement des moyens accordés à l’emploi des jeunes » rappelle l’Etat.

Vendredi 27 novembre, la ministre du Travail, Elisabeth Borne et le préfet de Région, Christophe Mirmand, en présence du président de la Région, Renaud Muselier, ont présenté depuis Marseille le dispositif « 1jeune1solution » lancé en juillet dernier et appelé à la mobilisation des acteurs locaux.

La conférence organisée en ligne depuis les locaux de la direction régionale de Pôle Emploi a permis de rappeler les principales mesures du dispositif, à commencer par une prime de 4000 euros pour toute embauche d’un jeune de moins de 26 ans pour une durée de plus de trois mois (voir l’intégralité du communiqué en page suivante). Dans notre région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ce sont 76 000 jeunes qui arrivent cette année sur le marché de l’emploi.

Capture site : #1jeune1solution

Accord AMU – CCI AMP

Symbole de la mobilisation locale, la CCI métropolitaine Aix Marseille Provence (CCI AMP) et Aix Marseille Université ont signé jeudi 26 novembre un accord de partenariat. Eric Berton, président d’Aix-Marseille Université (AMU) et Jean-Luc Chauvin, président de la CCI AMP, ont ainsi paraphé un accord cadre de cinq ans formalisant leur volonté de rapprocher les acteurs économiques et académiques. L’accord cadre pose les bases collaboratives pour : l’orientation des étudiants, l’insertion professionnelle et l’entrepreneuriat, l’innovation et la recherche, la formation, la formation professionnelle continue et l’alternance.

Une première convention d’application a été signée en faveur de l’accompagnement des étudiants et stagiaires de la formation continue à l’entrepreneuriat a été signée avec Pepite Provence, Pôle étudiant pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat, un consortium d’établissements piloté par AMU (voir ci-dessous).

Par ailleurs AMU organise une grande conférence en ligne sur le thème de l’insertion professionnelle des étudiants durant la crise a lieu mardi 1er décembre à 10h45 avec de nombreux partenaires du monde socio-économique et des responsables universitaires. Les étudiants sont invités à suivre la table-ronde sur la page Facebook de l’université et à poser leurs questions. Le débat sera animé par Gomet’.

Repère :



A propos de Pepite Provence



Le Pôle étudiant pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat (Pepite Provence) est composé de six établissements d’enseignement supérieur (Sciences Po Aix, l’École nationale supérieure des Arts et Métiers, l’École Centrale Marseille, l’Université d’Avignon, l’École des Mines de Saint-Étienne – Campus Gardanne) et du Rectorat de l’Académie Aix-Marseille. Aix-Marseille Université, pilote du consortium, travaille afin de sensibiliser l’ensemble des étudiants du territoire à l’esprit d’entreprendre. A travers ce dispositif pédagogiquement innovant, chaque étudiant du territoire pourra développer des compétences entrepreneuriales, se former sur les fondamentaux de l’entrepreneuriat et être accompagné dans la mise en œuvre de son projet de création d’entreprise. Il a pour mission d’informer, de sensibiliser, former et accompagner tout étudiant situé sur Paca Ouest. Il délivre le statut d’étudiant entrepreneur et les accompagne durant tout le déroulement du projet jusqu’à l’ouverture de l’entreprise et crée un lien entre ces futurs entrepreneurs et l’écosystème entrepreneurial local. Source : Aix Marseille Université.