Ce jeudi 26 novembre à 14h, les banderoles de l’Umih, l’union des métiers de l’industrie et de l’hôtellerie, de la CPME, la Conférence des petites et moyennes entreprises, et du collectif des discothèques étaient levées sur le Vieux-Port pour soutenir les restaurants, les bars, les salles de sports et les boites de nuits qui ne pourront rouvrir samedi 28 novembre. En soutien à ces nombreux établissements, « près de 5000 personnes » selon un tweet de la Cpme13 (plutôt 1500 selon nos estimations) ont rejoint le cortège de la manifestation du Vieux-Port à la préfecture, pour demander leur réouverture.

La CPME monte au créneau

Alain Gargani, président de la CPME Sud exprime son engagement : « On ne décolère pas parce qu’il n’y a tout un pan de l’économie qui reste sur la touche : stations de ski, salles de sport, restaurateurs, cafetiers, secteurs de la culture et de l’événementiel », lui qui est également chef d’entreprise. En appui, la présidente de la CPME 13, Corinne Innesti, fait part de son incompréhension : « Aucune étude ne prouve que les restaurants, les salles de sports, les stations de ski…sont des lieux de propagation du virus ! Aucune ! On veut simplement travailler ! Laissez-nous ouvrir nos entreprises ! ».

Les élus viennent en soutien aux professionnels

Plusieurs élus sont venus soutenir les établissements fermés par leur présence, notamment Renaud Muselier, le président de la Région Sud et Martine Vassale, la présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence et du Département des Bouches-du-Rhône.



Dans un communiqué du 26 novembre, Renaud Muselier demande la réouverture des salles de sport ce samedi 28 novembre et non le 15 décembre comme le président de la République l’a annoncé. De plus, il demande « la reprise de tous les sports de plein air et de nature (escalade, randonnée, tennis, golf…) avec la réouverture des équipements nécessaire ».

Une discussion des acteurs avec le Préfet de Région

Jean-Luc Chauvin, président de la CCI Aix Marseille Provence, fait également partie également du cortège et des représentants économiques, reçus par le préfet de Région, Christophe Mirmand, afin de discuter sur la situation.

