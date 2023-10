Le Québec débarque à Marseille pour venir à la rencontre des Marseillais qui souhaitent partir travailler au Québec. Depuis le 13 octobre, les services d’immigration du Québec se déplacent dans sept villes de France pour lancer la 27e édition des Journées Québec France. Ils passeront dans la cité phocéenne le jeudi 9 novembre 2023, à l’Ibis Marseille Centre Gare St Charles, 1 Square Narvik, Esplanade St Charles. Deux séances d’information seront organisées à 15h et à 18h.

« L’objectif de cette initiative est de présenter le marché du travail québécois, le processus de sélection, la vie pratique ainsi que la culture québécoise et, bien sûr, répondre à toutes les questions des candidats de plus en plus nombreux à saisir les opportunités professionnelles au Canada », selon les organisateurs.



Organisées par le gouvernement du Québec et ses partenaires, les Journées Québec France proposeront plus de 1 000 postes à pourvoir dans les secteurs suivants :

Administration, finances et assurance

Aérospatiale

Construction

Education

Fabrication et usinage

Génie (civil, mécanique, électrique et automatisation)

Hôtellerie et restauration

Jeu vidéo

Santé et services sociaux

Sciences naturelles et appliquées

Services de garde éducatifs à l’enfance

Technologies de l’information

Transport terrestre et mécanique

Les candidats sont invités à transmettre leur candidature au plus tard le 19 novembre. S’ils sont sélectionnés, ils recevront une invitation pour un entretien d’embauche en présentiel. Tout le processus de recrutement sera expliqué lors des deux séances d’information.

En 15 ans, 4500 Français ont décroché un emploi lors des Journées Québec

Après s’être rendu dans sept villes françaises, le programme débarque à Marseille. « Nous avons choisi cette ville, car les relations entre la Région Sud et le Québec sont de plus en plus soutenues. Les synergies entre les acteurs économiques, académiques et scientifiques sont renforcées dans de multiples domaines notamment autour de l’économie de la mer et des énergies de demain », informe un communiqué de presse.

De plus, en région Sud, le Canada est aujourd’hui le 9e investisseur et compte plus d’une trentaine d’entreprises présentes.

SEn 15 ans, plus de 4 500 Français ont décroché un emploi au Québec aux Journées Québec, ce qui représente plus de 10 000 personnes installées au Québec, incluant les membres de leur famille.

En outre, ces recrutements s’inscrivent dans un dispositif bien plus large mené par le Gouvernement du Québec. On parle de 170 000 emplois à pourvoir d’ici 2026 et 1 million d’ici 2030.