Le président de la République, Emmanuel Macron, a pris acte mercredi 22 juin à 20h lors d’une courte allocution (8 minutes, voir l’intégralité ci-dessous) du vote des Français, et de sa majorité relative issue du second tour des élections législatives. Il a rappelé toute fois que les Français lui avait donné la majorité à la présidentielle comme aux législatives.

Un auto-satisfecit pondéré par la forte abstention qui « oblige tous à donner davantage de sens à nos actions collectives, de lisibilité aux grands rendez-vous démocratiques. Voter est essentiel, rappelle le Président, pour la vie de la nation, pour ses grands choix, et très clairement ce n’est plus ressenti par tous. » Le Président ne veut pas ignorer non plus « les fractures profondes qui traversent notre pays. »

Après les échanges avec les responsables politiques du pays, le Président juge que ce n’est pas le moment de constituer un gouvernement d’union nationale. En revanche il estime qu’il faut « apprendre à collectivement gouverner et légiférer différemment. » Emmanuel Macron évoque des compromis nouveaux et des accords ponctuels.

Il ajoute néanmoins qu’il est « convaincu de la nécessité du dépassement politique depuis le 1er jour. » Une union d’actions, clarifier la part de responsabilités et de coopération à prendre pour avancer, Emmanuel Macron demande aux groupes politiques de clarifier leur position. Le Président donne rendez-vous dès son retour du conseil européen pour soumettre à l’Assemblée une position commune sur l’ouverture de l’Union européenne à l’Ukraine.



Jean-Luc Mélenchon, le chef de la Nupes a immédiatement réagi et réitéré son souhait de voir la Première ministre engager la confiance du gouvernement lors de son discours de politique générale prévu le 5 juillet.

