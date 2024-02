Depuis la création du Stadium Miramas Métropole, inauguré en 2018, la commune dirigée par Frédéric Vigouroux dispose d’un outil exceptionnel pour accueillir les compétitions et les épreuves d’athlétisme indoor de niveau international. L’accueil en France, cette année des Jeux Olympiques 2024, est l’occasion de franchir une nouvelle étape dans la nouvelle vocation sportive de la ville.

À l’occasion du meeting international d’athlétisme de Miramas, vendredi 2 février, Paul Tergat, président du Comité National Olympique du Kenya, Frédéric Vigouroux, maire de Miramas, et Christophe Catoni, président de l’Athlétic Club Miramas ont signé la convention de partenariat entre le Comité National Olympique du Kenya, la Ville de Miramas et l’Athlétic Club de Miramas.

Miramas a été désignée centre de préparation des Jeux de Paris 2024 par le Comité International Olympique (CIO) et le Comité International Paralympique (IPC). Grâce aux liens sportifs entre son club d’athlétisme, l’ACM, et plusieurs athlètes kényans, la Ville a progressivement construit un partenariat sportif ambitieux qui lui a permis d’être choisie par le Comité National Olympique du Kenya (NOCK) pour devenir le centre d’entraînement des sportifs olympiques du Kenya.

Une maison du Kenya en perspectives d’héritage

Après plusieurs stages sportifs au Stadium Miramas Métropole, le NOCK et son président, Paul Tergat, cinq fois champion du monde de cross et deux fois médaillé d’argent aux JO, se sont rendus à Miramas, en juin 2022 et novembre 2023, pour visiter les installations sportives de la ville. Le 2 février 2024, Paul Tergat était de retour à Miramas pour officialiser un partenariat inédit, décliné en deux axes forts : l’installation d’un camp de base où s’entraîneront une centaine d’athlètes kényans de plusieurs disciplines olympiques (athlétisme, rugby à 7, volleyball, escrime…) et une coopération durable, en cours de réflexion, dans les domaines du sport-santé, de l’éducation et de la culture.

Des actions mises en valeur dans une maison de Kenya, installée dans le centre-ville de Miramas. « Les prémices d’un héritage des JOP de Paris 2024 dans les territoires se dessinent » souligne la ville de Miramas qui accueillera la flamme olympique le 12 mai prochain.