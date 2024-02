Marseille capitale de la solidarité et du système D. Une fois de plus la société civile relève le gant face aux problématiques endémiques de la ville comme celle du logement. Entreprendre pour toi, un collectif original 100% Marseille d’entreprises, lancé en octobre 2021, a débouché en avril dernier sur la création d’un fonds de dotation qui sert à financer des actions de solidarité dont entreprendre pour les marseillais délogés. Cette initiative vise à mobiliser les collaborateurs des entreprises engagées auprès des associations et des acteurs publics pour agir durablement contre de précarité et le mal-logement sur le territoire Aix-Marseille-Provence. L’origine du collectif remonte aux suites de la catastrophe de l’effondrement de l’immeuble de la rue d’Aubagne.

Emilie de Lombarès, la présidente du directoire d’Onet et présidente du Fonds de dotation Entreprendre pour toi, a fait le point sur les premières actions engagées en 2023 et les projets 2024 en présence d’autres personnalités impliquées comme Marie-Pierre Fabre, la présidente du fonds de dotation Compagnie Fruitière, Frédéric Busin, directeur de l’action régionale Provence Alpes Côte d’Azur d’EDF, Laurent Fialon, le directeur général délégué de Pro Bono Lab, partenaire d’Entreprendre pour toi pour la mise en œuvre du mécénat de compétence.

Entreprendre pour toi : de Chez Jeanne aux Pénates en passant par la régie de quartier de Belsunce

Des responsables des associations soutenues étaient également présents dans le café-coworking Twalli, créée à l’automne dernier en bordure du quartier de Belsunce, au pied de la gare St-Charles. Entreprendre pour toi ne fait que débuter (50 000 euros d’aides versées en 2023) mais dispose déjà de références qui témoignent de ses valeurs, à l’instar des soutien à la nouvelle régie de quartier Noailles-Belsunce, à la plateforme de transformation sociale Just qui a mis en place Chez Jeanne, tiers-lieu solidaire de répit, d’accès aux besoins primaires et d’accompagnement pour des personnes en marge des structures classiques d’hébergement d’urgence. Chez Jeanne se situe à la Madrague de Montredon et dispose d’une capacité de 10 places pour des personnes en grande marginalité, Entreprendre pour toi est aussi aux côtés des Pénates (Soliha Provence), un lieu d’hébergement pour les femmes en pré/post maternité et leur famille sans logement.

Les 10 entreprises fondatrices du projet (Candide, Compagnie Fruitière, Cepac, Erilia, Kedge, la SEMM, Stan et Travaux du Midi, EDF, Onet) inspirées par l’expérience de « L’entreprise des possibles » à Lyon espèrent être rejointes par d’autres, de toutes tailles (tarif d’adhésion à partir de 500 euros) comme l’ont fait durant les derniers mois CIC Lyonnaise de banque, CVE, Ekho, GMBG et Immostone. Entreprendre pour toi va lancer dans quelques semaines une plateforme où les entreprises membres pourront trouver des causes à soutenir et les associations proposer des projets à mécéner. Un site web va aussi voir le jour pour prendre contact et trouver des informations sur les projets et l’organisation d’Entreprendre pour toi.

