Les lauréats de la quatrième édition du Smart Port Challenge lancé en novembre 2022 (voir notre précédent article) ont été dévoilés jeudi 8 février. Initié en 2017 par plusieurs acteurs dont le port de Marseille-Fos, la Ville de Marseille, la Métropole, Aix-Marseille Université, la Région, ou encore CMA CGM, ce challenge vise à récompenser les innovations permettant d’améliorer l’écosystème portuaire. Au total, neuf entreprises ont été primées sur 50 candidatures pour huit défis lancés par de grands groupes nationaux ou régionaux.

Synchronicity distingué par le Port et la société bordelaise Atoptima récompensée par CMA CGM

Parmi les lauréats, on retrouve donc Synchronicity, primé dans le cadre du défi lancé par le Port de Marseille-Fos pour sa gestion des déchets basée sur la valorisation, mais aussi Fillindrive, distinguée par Air Liquide pour son application facilitant le fonctionnement des stations hydrogène. Le lauréat du défi CMA CGM est l’éditeur de logiciels permettant de faciliter la planification notamment des tournées de véhicules Atoptima, qui sera utile au groupe marseillais dans le cadre de ses activités logistiques.

Dans le cadre de la thématique « Un port plus performant », ce sont quatre entreprises qui ont été distinguées. Pour le défi qu’il avait lancé, le groupe Bouygues a choisi de mettre en avant non pas un, mais deux lauréats aux activités complémentaires : Kipsum, gestionnaire énergétique permettant de minimiser la consommation d’énergie en fonction des besoins grâce à l’intelligence artificielle et à la mise en place d’un système de commande prédictive ; et Etap, société de droit américain, qui conçoit des logiciels permettant d’analyser les données de consommation uniquement sur les réseaux électriques. Arcelor Mittal a pour sa part choisi le groupe Neuronalys qui propose des systèmes de vidéosurveillance intelligente. Quant au groupe Servaux, il a choisi de mettre en avant l’entreprise Keeex pour son système de passeport numérique pour assurer la vérification des données et leur sécurité.

Des fermes urbaines sur le toit des Terrasses du Port ?

Le groupe RWE, spécialisée dans l’énergie éolienne, a récompensé l’entreprise Platypus Craft qui a mis au point un bateau permettant de naviguer sur et sous l’eau pour mieux se rendre compte de l’état de la mer, plus spécifiquement sous les éoliennes.

Enfin, le groupe Veolia, associé aux Terrasses du Port, vont permettre à l’entreprise « A la fraîche » de créer des fermes urbaines sur les toits du centre-commercial, dans l’objectif de capitaliser la surface des toitures et de les rendre plus hermétiques aux variations de température.

Les lauréats cités remportent un chèque de 15 000 euros et disposent de cinq mois pour concevoir et expérimenter leur innovation avec l’accompagnement du Lica ( Laboratoire d’intelligence collective et artificielle). Leur solution sera présentée à l’occasion du Smart Port day en juillet prochain.

Document source : le dossier de presse du Smart Port Challenge

