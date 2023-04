« Je souhaite que (…) sous l’égide du préfet des Bouches-du-Rhône, on réalise une concertation locale avec tous les acteurs sans exception : avocats, magistrats, greffiers, personnels administratifs, CCI, mairie, élus, députés, Métropole, Région… d’ici à l’été », a annoncé le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti dans les colonnes de La Provence, lundi 24 avril. Christophe Mirmand mènera donc cette concertation de mai à juin 2023.

Le préfet des Bouches-du-Rhône jouera les arbitres dans ce match qui oppose deux parties. D’un côté, le barreau de Marseille et le monde économique local, qui plaident ensemble pour le maintient de la Cité Judiciaire en centre-ville afin de protéger l’activité des commerçants. Et de l’autre, le ministère de la Justice, qui témoigne quant à lui d’un vif intérêt pour l’installation d’une tour de 40 000 m² en dehors du cœur de Marseille.

Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a rencontre le maire de Marseille et la bâtonnier après sa venue à l’hôtel de Région ce lundi 27 mars (crédit : JRG / Gomet’)

Quelques jours plus tard, dans un communiqué, les principaux opposants à la vision défendue par la place Vendôme « saluent » cette initiative. Toutefois, ils attendent « une réelle concertation permettant aux différentes parties concernées par l’avenir du centre-ville d’objectiver et mettre en perspective tous les tenants et aboutissants du dossier pour conduire à une décision éclairée et avisée ». Et demandent le début de la concertation « dans les plus brefs délais ».

Cité judiciaire : les quatre options évoquées par le ministre

Dans cet entretien, Éric Dupond-Moretti l’assure : « rien n’est acté du tout ». La concertation va permettre selon lui de fonder « une cité judiciaire digne de Marseille » sans dévitaliser le centre-ville. Le ministre décline ainsi quatre options.

La première est une cité judiciaire dans le cœur de ville. Mais « elle pose un problème technique : envisager la jonction des palais Monthyon et Autran, l’Agence publique pour l’immobilier de la justice (Apij), ce n’est pas réalisable. »

La deuxième est un terrain mis à disposition par la ville de Marseille qui est « trop exigu » pour une tour de 41 étages. Sa construction durerait six ans et coûterait 450 millions d’euros. Ce qui représente 100 millions d’euros de plus que la troisième option, plutôt privilégiée par le Ministère : une tour dans le quartier Arenc, « à 15 minutes en tramway du centre-ville ».

Cette construction est estimée à 350 millions d’euros d’investissement pour trois ans de travaux. « Ou un palais de justice sur Euroméditerranée, une partie restant à Monthyon (les prud’hommes et le commerce), 370 millions d’euros pour quatre ans de construction… », hésite l’ancien avocat.

Eric Dupond-Moretti voudrait une cité judiciaire dans le quartier d’Arenc, près des tours La Marseillaise et CMA-CGM (crédit : JYD / Gomet’)

La dernière « grande option » proposée est celle du député Renaissance Lionel Royer-Perrault d’installer la cité judiciaire dans le quartier de la Capelette (10e) en pleine restructuration. L’ancien maire du 9e et 10e arrondissement veille toujours au grain à la transformation du quartier qui lui est cher, selon les dires du CIQ. Mais cette proposition présente « des difficultés techniques liées à la proximité d’un centre de traitement des déchets ».

Malgré cette pause de deux mois, l’affaire de la cité judiciaire n’a pas fini de créer des remous à Marseille. « Ce n’est pas le Clasico, c’est Paris pour Marseille et Paris avec Marseille », assure pourtant le minsitre.

Liens utiles :



> Cité judiciaire : la préférence de Dupond-Moretti pour sortir du centre-ville se confirme

> Cité judiciaire à Marseille : Jean-Luc Chauvin craint « un choix fatal pour le centre-ville »

[Document source] Le communiqué de la CCIAMP