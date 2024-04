Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs à Aix, Marseille et ses alentours préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

« Laissez nous vous faire vibrer » : l’esprit des Jeux



Venez célébrer les valeurs du sport et de l’olympisme alors que le monde se concentre sur Marseille pour les Jeux Olympiques, un événement ouvert à tous et entièrement gratuit, avec des divertissements pour tous les goûts !

Vendredi 26 avril, rendez-vous sur l’Esplanade de la Major de 18h30 à 21h pour assister à des spectacles de drones ainsi qu’à des concerts et animations musicales. Puis, le samedi 27 avril, retrouvez sur l’Esplanade du J4 de 14h à 18h un village sportif, un espace e-sport, des animations culturelles variées, des dégustations culinaires, des jeux en bois axés sur le développement durable, des performances musicales live avec DJ et danseurs, et, à ne surtout pas manquer, la présentation exclusive des huit « Vénus à la flamme », symboles de l’esprit olympique en déplacement à travers le département.

Du vendredi 26 (18h30 à 21h) au samedi 27 avril (14h à 18h)



Esplanade de la Major, Marseille 2e / Esplanade du J4, Marseille 2e

The Infinite Woman



“The Infinite Woman” s’ouvre ce samedi 27 avril à la Villa Carmignac. L’exposition explore les représentations des femmes à travers les âges, de la réappropriation du désir à l’élévation des corps désobéissants, défiant ainsi les conventions occidentales de beauté et de pouvoir, sous le commissariat d’Alona Pardo. Réunissant plus de 60 artistes majeurs tels que Sandro Botticelli, Judy Chicago, Roy Lichtenstein ou encore Egon Schiele, l’exposition questionne les limites du genre et propose une redéfinition des féminités dans l’art en associant des œuvres de la Collection Carmignac à des prêts exceptionnels et des productions spécifiques.

Jusqu’au 3 novembre 2024



Villa Carmignac

Piste de la Courtade

Ile de Porquerolles

83400 Hyères



> Plus de détails

Carnaval d’Aix-en-Provence

Ce samedi 27 avril, les habitants d’Aix-en-Provence (et d’ailleurs) sont conviés à une nouvelle expérience carnavalesque : cette année, pour célébrer le carnaval 2024, la ville d’Aix-en-Provence réserve une programmation grandiose. En effet, elle a fait appel à la compagnie Oposito pour présenter le spectaculaire “Trois éléphants passent…” sur le Cours Mirabeau, une expérience féerique et excentrique à partager en famille.

Inspiré de l’univers fantaisiste du fils de Gargantua, ce spectacle enchanteur met en scène trois éléphants mécaniques accompagnés d’une escadrille de phénix métalliques, défilant au son envoûtant des instruments traditionnels bretons, entourés de personnes représentant les cinq continents. Une parade à ne à voir, et surtout, à vos déguisements !

Samedi 27 avril de 19h30 à 22h



Départ de la Place des Prêcheurs

Aix-en-Provence

La Fête Médiévale de Saint-Maximin



Les 27 et 28 avril 2024, Saint Maximin vous convie à sa fête médiévale, un événement haut en couleur et saveur d’antan. Avec une centaine d’échoppes proposant de l’artisanat médiéval, des bijoux, des jeux, des costumes et des articles en cuir, ainsi que six tavernes pour célébrer dans une ambiance festive. Profitez également de démonstrations, déambulations et spectacles tout au long de ces deux jours, avec une programmation riche en divertissements pour petits et grands.

Samedi 27 et dimanche 28 avril de 10h à 18h



Saint-Maximin-la-Sainte-Baume

Centre-ville

Ouverture du Gros Bao à Marseille



Le groupe Bao Family s’apprête à ouvrir son premier établissement à Marseille, baptisé Gros Bao. Occupant les locaux de l’emblématique Toinou, le restaurant de 350 mètres carrés répartis sur trois étages mettra en avant une cuisine chinoise variée, avec notamment le baozi en vedette, dans un cadre revisité.

Opening Party le dimanche 28 avril de 12h à 16h.



Gros Bao

3 Cour Saint-Louis

13001 Marseille

Le marché Saint-Victor : producteurs locaux et gourmandises printanières



Le marché Saint-Victor vous invite dimanche 28 avril à partir de 9h pour découvrir un assortiment printanier de délices locaux et bio, incluant des fruits et légumes frais, des fromages savoureux, des biscuits artisanaux, une variété de pains et bien plus encore !

La guinguette sera ouverte de 11h à 16h pour savourer un déjeuner ou un café. Venez-vous détendre dans le jardin Bertie Albrecht tout en profitant de l’ambiance conviviale et musicale. De plus, des activités ludiques seront proposées aux enfants dans le jardin Lamy, avec une kermesse comprenant des jeux tels que la pêche aux canards, le chamboule-tout et des ateliers de dessin.

Dimanche 28 avril à partir de 9h



Place Saint-Victor

13007 Marseille