Ce vendredi 8 mars au théâtre Comoedia à Aubagne à 18 heures, des personnalités féminines inspirantes prendront la parole dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes. Qu’elles soient sportives, avocates, politiciennes, entrepreneuses ou même collégiennes, elles détailleront leur parcours et aspirations aux spectateurs.

En plus des interventions au théâtre, la médiathèque Marcel-Pagnol proposera aussi des ateliers avec l’association « Aide et bien être harmonie » et des ateliers récréatifs parents-enfants (6 à 10 ans, sur inscription). À partir de 18 heures, la projection du film documentaire féministe « Delphine et Carole, insoumises » sera suivie d’échanges avec le public et d’une présentation d’ouvrages.

Les commerçants associés : 10% de réduction

Les commerçants de la ville d’Aubagne s’associent à l’événement puisqu’une trentaine d’entre eux, avec l’aide de l’association Artisans et Commerçants libéraux d’Aubagne (ACL), proposeront ce jour-là une réduction de 10% dans leurs boutiques, en lien direct avec l’opération. Julie Gabriel, adjointe au maire déléguée à l’Enfance, à la petite Enfance et aux femmes, souligne l’enjeu de la journée internationale des droits des femmes : « nous avons voulu cette année passer par de l’information et de la prévention dès le plus jeune âge, cela nous a semblé important. Mais nous n’oublions pas que cette journée reste celle de la Femme avec un grand F ! ».

Gérard Gazay, le maire d’Aubagne, à l’initiative avec les associations des animations pour la journée du 8 mars (Crédit Gomet’)

Lien utile :



Marseille se prépare pour la journée des droits des femmes