À mesure que le 8 mars, Journée internationale de lutte pour les droits des femmes et minorités de genre, approche à grands pas, Marseille se prépare avec une série d’actions visant à sensibiliser et à relier les luttes féministes. La ville et les associations féministes se mobilisent pour une journée de mobilisation massive, marquée par des grèves, des manifestations, des actions directes et des moments festifs.

Cette année, une nouvelle initiative voit le jour avec la création d’une “inter orga” à Marseille, rassemblant pour les droits des femmes des collectifs, des associations et des syndicats et dirigé par l’association Marseille 8 Mars. Sous-tendue par une vision intersectionnelle du féminisme, cette coalition reconnaît que le sexisme est intimement lié à d’autres systèmes d’exploitation et d’oppression tels que le capitalisme, le racisme, le “validisme” et “l’adultisme”, communique l’association Marseille 8 mars.

Ateliers et marches féministes

La journée du 8 mars pour les droits des femmes sera ponctuée par trois rendez-vous. Dès 13h, aux Réformés, une première marche est organisée pour les femmes kurdes. De 14h à 18h au Vieux-Port, une “zone d’occupation féministe” va être installée et servira d’espace dédié à la réflexion, à la discussion et à l’action féministe. Des ateliers, performances artistiques, stands d’information et de discussions seront proposés tout au long de l’après-midi. A 18h, la manifestation débutera au Vieux-Port.

Pour préparer la journée du 8 mars, l’association a organisé deux ateliers, un premier consacré à l’élaboration de banderoles le dimanche 18 février à 14h à La Plaine, et un autre pour les pancartes le dimanche 2 mars.

En savoir plus :

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de l’association Marseille 8 mars.

Osez le féminisme : « Nous parlons de culture du viol et de l’impunité des violeurs »

[Reportage] Collages féministes Marseille : des mots en étendard (1/3)