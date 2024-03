Après l’incendie criminel survenu au parking souterrain République, la Métropole Aix-Marseille Provence, Indigo et la RTM ont précisé jeudi 29 février le déroulé des travaux ainsi que les mesures d’accompagnement pour les usagers. Les travaux de reprise de la dalle du parking débutent dès le 4 mars.

La circulation automobile partiellement coupée rue de la République

Pour assurer la sécurité des usagers et permettre le retour du tramway, la circulation automobile est désormais interrompue entre la rue Jean-Marc Cathala et la place Sadi-Carnot dans les deux sens à partir du 4 mars. La circulation doit reprendre à partir du 4 avril 2024 dans le sens rue Jean-Marc Cathala – Sadi-Carnot et, à partir du 8 avril, la circulation sera rétablie dans les deux sens sur cet axe.

Des dispositifs sont mis en place par Indigo pour limiter les nuisances sonores et la dispersion de poussière pendant les travaux, afin de réduire l’impact sur les riverains. Les travaux se concentrent au niveau -1 du parking République, où des techniques d’hydrodémolition et de béton projeté seront utilisées pour restaurer la structure endommagée.

Source RTM

En parallèle, des ajustements sont apportés au tracé des bus relais tram et de la ligne 55 pour s’adapter aux travaux en cours sur la rue de la République. Les lignes de tramway T2 T3 sont totalement suspendues entre Arenc-Le Silo et Alcazar-Belsunce dans les deux sens, soit six arrêts impacté entre le centre-ville et le quartier central des affaires d’Euroméditerranée. La reprise de la circulation du tramway est prévue pour le 15 avril prochain, après la validation des travaux par les bureaux de contrôle et le service de sécurité des immeubles de la ville.

Une réunion avec les commerçants de la rue de la République

En parallèle, la Métropole a organisé jeudi 29 mars une réunion avec les commerçants impactés de la rue de la République, en présence de Solange Biaggi, conseillère métropolitaine déléguée aux commerces des centres-villes. L’objectif : faire le point sur la situation et présenter plusieurs mesures pour faciliter la reprise commerciale à l’issue du chantier. Ainsi, la société Indigo a notamment indiqué que le parking République pourrait rouvrir à partir du 15 mars prochain. Lors de la réouverture du parking, la Métropole mettra en place une offre tarifaire spécifique pour favoriser l’usage de ce parking : les deux premières heures de stationnement seront offertes pendant une durée de deux mois. La Métropole étudiera également la possibilité de verser une subvention à l’association des commerçants de la rue de la République si celle-ci souhaite organiser une action événementielle commerciale à l’issue de la reprise du service de tramway, le 15 avril prochain.

Parking fermé rue de la République (Crédit Gomet’)

