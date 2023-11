Installée sur le marché français depuis 2016, Five Guys, l’enseigne de burgers premium et personnalisables ouvre son premier restaurant à Marseille, le lundi 4 décembre 2023, aux Terrasses du Port, 9 quai du Lazaret, 13002 Marseille. Il s’agit du 4e restaurant dans la région Provence Alpes Cote d’Azur. L’enseigne détient, aujourd’hui, 28 restaurants en France.

« Créée en 1986 par Jerry Murrell, « Five Guys », se base sur une philosophie simple : choisir des produits frais plutôt que congelés et offrir le luxe du « sur-mesure » à prix abordable », souligne un communiqué de la chaîne de restauration rapide.

Le concept de Five Guys permet en effet aux clients de choisir leurs ingrédients préférés pour composer leur burger. « Ce large choix, la générosité dans les portions (boissons et cacahuètes en libre-service, garnitures et sauces gratuites…) différencient Five Guys de la concurrence » affirme la marque.