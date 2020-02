Après plus d’un an de travaux, la Chambre régionale des entreprises de l’économie sociale et solidaire de Provence-Alpes-Côte d’Azur (Cress Paca) vient finalement de boucler son premier tour de table pour son fonds d’investissement « InvESS’t Paca ».

Accompagnée par A Plus Finance, elle a réuni 10 millions d’euros auprès d’investisseurs institutionnels reconnus tels que le groupe Aesio, Aviva, la Banque des Territoires, BNP Paribas, la société du canal de Provence, CEPAC, Crédit Mutuel Méditerranéen, Fastt, le Groupe Macif et Solimut. Le président de la Cress Paca, Denis Philippe, se félicite dans un communiqué « de la confiance que nous témoignent les investisseurs. La stratégie élaborée conjointement avec A Plus Finance va permettre de soutenir les initiatives en matière d’ESS qui sont nombreuses dans notre grande région. Nous aurons à cœur d’investir dans des projets portés par une génération qui souhaite imaginer l’entreprise différemment dans des domaines innovants en phase avec les enjeux de transition d’aujourd’hui, et créateurs d’emplois ».

Une vingtaine de projet de l’ESS à financer

Le fonds d’investissement de la Cress vise à soutenir financièrement les entreprises de l’économie sociale et solidaire. L’objectif est de distinguer une vingtaine de projets à haut potentiel d’innovation et d’impact social et sociétal et d’efficacité économique. Les secteurs visés sont le sanitaire, le médico-social, l’insertion, le BTP, le tourisme, la culture, l’éducation, la transition énergétique, les secteurs productifs. Les tickets d’investissements engagés par la Cress pourront varier de 150 000 euros à 500 000 euros.

Richard Curnier, le directeur régional de la Banque des Territoires explique son implication dans ce projet : « Nous avons décidé de rejoindre cette initiative afin de permettre à la Banque des Territoires de soutenir le développement de l’économie régionale en général et d’accompagner des projets issus des 13 territoires labellisés Action Cœur de Ville en région Sud lorsque nous ne pouvons pas envisager une intervention en direct. Elle agit ainsi au bénéfice de territoires plus attractifs et inclusifs. »

Lien utile :

> La Cress Paca en passe de boucler son fonds d’investissement de 12 millions d’euros