Share on Facebook

Share on Twitter

A l’issue d’un vote favorable des représentants du personnel, la direction d’ArcelorMittal demande la suspension de l’arrêt d’activité.



À la suite de la demande d’arrêt temporaire d’activité énoncée par l’inspection du travail, une réunion avec l’inspection du travail et un comité social et économique (CSE) avec les représentants du personnel se sont tenus pour établir un nouveau plan d’action répondant aux objectifs de renforcement de la préservation de la sécurité et de la santé des salariés annonce jeudi 6 juillet la direction du site du sidérurgiste basé à Fos-su-Mer.

La séance du CSE du 28 juin 2023 a permis d’échanger et de souligner les avancées que va permettre ce nouveau plan d’action précise la même source dans un communiqué.

La sécurité renforcée dans l’aciérie et 80 actions prévues

La protection du personnel intervenant à l’aciérie, un bâtiment d’une surface de 33 000 m2, va ainsi être renforcée. 80 actions sont ainsi prévues, dont certaines sont déjà réalisées ou lancées :

Des mesures de renforcement de la protection du personnel via de l’équipement en masques ventilés de dernière génération

Un inventaire visant à affiner l’évaluation des risques

Des actions de réduction des émissions à la source et de renforcement du nettoyage industriel

Des mesures de protection collective via des travaux de contrôle et de remise en état le cas échéant de systèmes de captation et d’aération dans les halles et les salles de contrôle

Le plan plan d’action soumis au vote lors du CSE du 29 juin 2023 a recueilli à nouveau un avis majoritaire favorable du CSE et du médecin du travail selon ArcelorMittal.

La demande de suspension des opérations préparatoires en vue de l’arrêt de l’activité de l’aciérie accompagnée des mesures prises dans ce plan d’action, de l’avis du médecin du travail et du CSE, est adressée sans délai à l’inspection du travail.

Lien utile :



L’actualité d’ArcelorMittal dans les archives de Gomet’