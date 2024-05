La flamme olympique passera par la commune de Port-Saint-Louis-du-Rhône, dans les Bouches-du-Rhône, le 12 mai prochain pour sa 4e étape dans le département. À cette occasion, la commune, qui célèbre également ses 120 ans, organise des festivités sur la plage Napoléon, à partir de 10h. Au programme, une cérémonie d’ouverture du village de la flamme olympique et le départ du relais de la flamme. La journée débutera par une balade en régate pour les enfants à 11h, suivie d’un programme riche en activités.

Arrivée de la flamme olympique à Marseille : des mesures exceptionnelles mises en place

La commune annonce un rassemblement sportif et convivial réunissant associations, clubs sportifs, ainsi que le département des Bouches-du-Rhône et la Région Sud. De nombreuses animations et des espaces de restauration sont prévus jusqu’au départ du premier porteur de la flamme olympique. Cette mission a été confiée à Alexandre Caizergues, multi-champion du monde de vitesse en kitesurf et détenteur de plusieurs records de vitesse à la voile. Robert Ametlla, à la tête de l’antenne locale france Shotokan Karaté a également été sélectionné par le département des Bouches-du-Rhône pour être l’un des relayeurs.

Alexandre Caizergues, multi-champion du monde de vitesse en kitesurf et fondateur de la start-up Syroco, engagée dans la transition énergétique du transport maritime.

Crédit photo : site officiel Alexandre Caizergues.

Des activités pour les grands et les petits

Au menu pour le reste de la journée, pour les amateurs de danses, un flash mob spécial Jeux olympiques animé par l’association de danse GM2.30 à 15h30, suivi d’une course camarguaise aux arènes municipales organisée par l’association Titi Boncoeur, à 17h30. La soirée de clôture se tiendra sur le parvis du collège à 20h30, promettant une ambiance festive. La flamme se dirigera ainsi vers les cabanes du Levant.

Balade en régate pour les enfants sur la plage Napoléon à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Crédit photo : portsaintlouis.fr

Martial Alvarez, maire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, exprime la conviction que « ce passage de la flamme olympique sera l’occasion idéale pour faire découvrir l’art de vivre et les espaces naturels remarquables de la Camargue. » Il souligne que « les cabanons sont devenus le symbole de la qualité de vie et de l’attachement des habitants de Port-Saint-Louis-du-Rhône à la nature et aux traditions. »

Trajet de la flamme olympique à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Crédit photo : olympics.com

Fermeture de la route menant à la plage

En ce qui concerne la circulation, des mesures ont été prises pour faciliter l’accueil de la flamme olympique. La route menant à la plage sera fermée à la circulation une heure avant le passage de la flamme à 14h30, soit de 13h30 à 15h30, à partir du rond-point du Mazet où se trouve le restaurant les 3 Voiles. Les spectateurs seront invités à se placer le long de la route Napoléon et sur la plage pour accueillir dans les meilleures conditions la flamme olympique qui traverse le territoire.

Pour rappel, la flamme olympique a été allumée à Olympie, en Grèce, le 16 avril dernier et après un voyage à bord du trois-mâts Belem, elle atteindra les rives de Marseille, le 8 mai.

Liens utiles :

> Le programme complet

> Suivre l’actualité des Jeux olympiques sur Gomet’