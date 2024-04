Le 8 mai 2024, les jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 qui se dérouleront cet été commenceront symboliquement à Marseille par l’arrivée de la flamme olympique sur le Vieux-Port, suivie le lendemain de son parcours dans la ville, le premier relais sur le territoire français.

Pour assurer la sécurité de cet événement historique et permettre au public de profiter pleinement de la célébration, des mesures exceptionnelles de circulation et de stationnement sont prévues.

Parcours de la flamme olympique dans le département des Bouches-du-Rhône (crédit photo : préfet des Bouches-du-Rhône)

Un périmètre de sécurité sera établi autour du Vieux-Port, afin de permettre aux spectateurs de circuler à pied pendant la journée du 8 mai. Des contrôles d’identité aléatoires seront organisés dans le périmètre et ses environs. Il faut donc se munir de sa pièce d’identité. Il sera néanmoins possible d’entrer et de quitter la zone autant de fois que nécessaire. Le musellement des chiens concernera les catégories habituellement concernées.

Tant que la nourriture n’est pas contenue dans un contenant en verre et que la glacière n’est pas elle-même, y compris en partie, en verre, les spectateurs pourront consommer leurs aliments ramenés de l’extérieur du périmètre. Par ailleurs, le contenu des sacs et glacières sera vérifié pour éviter l’introduction d’objets dangereux et interdits.

Liste des objets interdits dans le périmètre de sécurité :

tous types de banderoles et drapeaux quelque soit le message

artifices

fumigènes

lasers

torches

stupéfiants

alcool

substances inflammables

drones

palmes masques et tubas

réchauds

objets volumineux

gilets de sauvetage sauf si preuve de participation à la parade

armes à feu

munitions

armes blanches

cutters

baudriers et cordes

tout contenant en verre

les trottinettes, vélos et skate

Circulation interdite du mardi 7 20h au jeudi 9 14h30

La circulation sera interdite aux abords du Vieux-Port pour l’ensemble des véhicules : du mardi 7 mai à 20h au jeudi 9 mai à 14h30. Le stationnement, lui, sera proscrit dans cette zone du dimanche 5 mai à 22h au jeudi 9 mai à 14h30. Toutes les personnes circulant à pied dans le périmètre de sécurité devront se soumettre à un filtrage. Les soignants à domicile, eux non plus, ne pourront pas entrer avec leur véhicule sur le périmètre de sécurité et les plages horaires concernés par ces mesures.

Des restrictions d’accès d’entrée et de sortie dans les tunnels du Vieux-Port et du Prado-Carénage seront appliquées du mercredi 8 mai à 6h jusqu’au jeudi 9 mai à 2h. Les sorties du Panier et de Charles Livon seront fermées du mercredi 8 mai à 6h au jeudi 9 mai à 2h. La traversée des tunnels restera néanmoins possible pendant les célébrations des 8 et 9 mai.

Les parkings Jules Verne-Hôtel de Ville, Vieux Port-Criée seront fermés du 8 mai 6h jusqu’au 9 mai 14h30. Pour le Parking Mucem, les entrées seront interdites, à partir du 8 mai dès 6h du matin ; les sorties pourront se faire par le boulevard Jacques Saadé, uniquement en direction de la Joliette. Pour le parking Estienne d’Orves, les entrées seront interdites à partir du 8 mai 6h jusqu’au 9 mai 14h30, sortie interdite place aux huiles du 8 mai 6h jusqu’au 9 mai 14h30, sortie possible Cours Jean Ballard en direction de la préfecture. Les autres parkings (Bourse, Charles de Gaulle, Sadi Carnot, Palais du Pharo et Rond-Point du Prado) fonctionneront normalement.

L’impacts les transports publics

La station de métro Vieux-Port sera fermée le 8 mai toute la journée, ainsi que les arrêts de bus présents dans les périmètres. La circulation est maintenue et renforcée aux stations et arrêts suivants et précédents. La fermeture des stations de métro : Jules Guesde et Colbert prendra effet à partir de 18h.

De nombreuses lignes du réseau RTM feront l’objet d’ajustements avec une offre minimale toutes les 15 minutes, de 16h30 à 21h30 et seront concernés par un service accentué en soirée.

A propos du tramway, une offre de service du samedi avec une fréquence de passage de 7 minutes est assurée (ligne T1, T2 et T3). Par mesure de sécurité, l’arrêt de l’exploitation du T3 est fixé à 17h. A la même heure, (jusqu’à la fin de service) la ligne T2 sera exploitée en demi-ligne : Canebière Réformés / La Blancarde.

Aucune exploitation durant la journée du 8 mai :

navettes Maritimes, de l’Estaque et de la Pointe Rouge ;

ferry-Boat ;

point de vente maritime du Quai de Rive Neuve / Quai de la Fraternité ;

délocalisation aux darses du Mucem des navettes du Frioul du début à la fin de service.

L’accès aux ports pour les plaisanciers ainsi que la navigation dans la rade seront encadrés par la Préfecture Maritime pour assurer le bon déroulement de la parade nautique en toute sécurité.

Tous les commerces, sans exception, pourront ouvrir et fonctionner normalement, même ceux inclus dans le périmètre. Le marché au poisson du mai 8 mai est annulé et reporté au 4 mai, le marché aux fleurs du samedi est lui repoussé au 11 mai. Enfin, le marché alimentaire des producteurs locaux est déplacé au dimanche 5 mai au bas de la Canebière.

Le Jardin du Pharo accueillera un écran géant pour retransmission de l’arrivée de la Flamme Olympique en rade de Marseille, entrée dans le Vieux-Port et retransmission des concerts. Une boutique officielle des jeux olympiques est prévue: elle sera positionnée à proximité de la Chambre de commerce et d’industrie Aix Marseille-Provence, du côté de la place Charles de Gaulle.

